貓奴注意｜英國數月來逾500寵物貓死亡　疑涉貓糧

英媒8月5日稱，英國過去數月有數百隻寵物貓死亡，有調查人員認為，這可能和一些市面出售的貓糧有關。一些貓糧廠商已召回數批產品。英媒稱，這引起外界關注，憂全國性產品召回的宣傳是否不足。



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《衛報》8月5日稱，英國獸醫近來已在應對大量患上全血減少症（pancytopenia）的寵物貓病例。這是血液中紅血球、白血球以及血小板急速減少的情況，這會導致嚴種健康問題。

英國第1宗已知的個案，發生在2021年2月。英國皇家獸醫學院（皇家獸醫學院，RVC）稱，院方注意到過去數月英國至少出現528宗寵物貓病例，致死率達63.5%。

RVC稱，實際死亡數字可能會更高，因許多病例可能並未報告給獸醫，而且也只有一小部分獸醫提交了數據。

圖為新西蘭外交和貿易部負責人錫德7月13日在英國首相府外，與英國「首席捕鼠大臣」Larry合照。（Reuters）

生產英國Sainsbury’s低敏貓糧、Applaws及AVA貓糧的廠商Fold Hill Foods在6月中旬召回部分產品。這引起RVC和英國食品標準局（Food Standards Agency，FSA）的注意，並已對此展開調查。英國寵物用品供應商Pets at Home銷售的產品亦受影響。

當局6周前就這問題發出警告，惟RVC及FSA尚未確認這些死亡個案的原因，這令貓食品生產商感到沮喪。RVC及FSA都稱在檢視所有可能性，包括與食品無關的因素。

FSA在7月就調查提供更新資料，稱在少量被召回的貓食品中，發現黴菌毒素（mycotoxins ）。FSA再就此前的建議重申，以及警告飼主檢視被召回產品的名單，而且不要用它來餵飼貓隻。