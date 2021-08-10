新冠疫苗｜英國因大量囤貨受壓　分析：餘剩足夠協助10發展中國家

英媒8月9日稱英國到2021年底，將囤積多達2.1億劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，但多個國家的接種率不足1%，英國又反對暫時豁免疫苗的知識產權。報道稱，英國政府面臨愈來愈多壓力，外界想他們以更多措施來幫較貧窮的國家獲取疫苗。



海地新冠肺炎疫情：圖為7月16日，海地首都太子港的新冠肺炎病人在醫院接受治療。（Reuters）

《衛報》9日引述英國生命科學分析公司Airfinity稱，英國只需再多約9,500萬劑疫苗，就可滿足為所有16歲以上人士接種的預期需求，以及在2021年秋季為最高危群體接種加強劑。

為這個分析彙整統計的英國組織Global Justice Now稱，扣掉那9,500劑之後，英國多出來的疫苗，可供全球接種得最少的10個國家約2.11億人進行注射。

報道引述牛津大學（University of Oxford）「用數據看世界」網站 （ Our World In Data）稱，海地是全球新冠疫苗接種率最低的國家，只有0.003%人已接種疫苗。民主剛果（DR Congo）0.005%、布基納法索（Burkina Faso）0.01%、瓦努阿圖（Vanuatu）0.03%、南蘇丹（South Sudan）0.04%、也門（Yemen）0.04%、乍德（Chad）0.04%、敘利亞（Syria）0.05%、畿內亞比索（Guinea-Bissau） 0.06%、貝寧（Benin）0.1%。