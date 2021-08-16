美國人口普查結果：白人比例已跌破60%

8月12日，美國發布的2020年人口普查詳細結果顯示，美國人口結構出現大幅變化，白人佔比下降，種族多樣性進一步增加。



十年一次的調查結果顯示，白人在美國人口中的佔比首次下降至低於60%，超過40%的人認為自己是多種族或有色人種。具體來看，美國白人人口從2010年的2.236億降至2020年的2.043億，十年之間減少了8.6%。

作為美國第二大群體，西班牙裔或拉丁裔的人口數量在過去十年增長了23%。在加州，西班牙裔或拉丁裔人口首次成為最大群體。

雖然在美國全國約3042個縣中，大多數縣仍然以白人為主，但在289個縣，非白人居民佔了人口的大部分，高於2010年的260個。

數據顯示，美國種族多樣化進一步提升。根據美國國家統計局的計算，在全國範圍內，2020年隨機選出的兩個人來自不同種族和民族的幾率為61.1%，高於2010年的54.9%。

此外，認為自己屬於多個種族的人數大幅增加，從2010年的1.9%升至2020年的4.1%。值得一提的是，儘管自2010年以來，美國白人佔比下降了，但在同一時期，認為自己是白人並同時認為自己是其他種族的美國人的比例上升了316%。

白人兒童人口有記錄以來首次跌破50%

過去10年，美國人口僅增長了7.4%，為上世紀30年代以來的最低水平。美國人口普查局稱，人口下降的部分原因是近年來生育率較低。

美國成年人口增速快於整體人口增速，18歲以下人口出現了下降。人口普查結果顯示，美國成年人（18 歲及以上）人口在過去十年增長了10.1%，達到 2.583 億。

美國人口普查局人口司性別和年齡統計處處長Andrew Roberts表示，超過四分之三，即 77.9% 的美國人口年齡在 18 歲及以上，成年人口的增長速度快於整個國家。相比之下，2020年18歲以下人口為 7310 萬，比 2010年人口普查下降了 1.4%。

布魯金斯學會人口統計學家William Frey對數據的進一步分析顯示，白人兒童的數量減少了近13%，比例降至47.3%，這是有記錄以來首次跌破50%。

Frey稱這是「相當嚴重的」下降。亞裔、拉美裔和多種族兒童人數的增加抵消了白人兒童人數的下降。

都市人口增加 農村人口下降

美國人口普查局高級人口統計學家Marc Perry稱，美國人口增長几乎完全發生在大都市地區，農村人口減少的趨勢在過去十年中持續。

《華爾街日報》對最新數據的分析顯示，美國人口超過100萬的核心城區人口增長了9.1%，郊區人口增長了10.3%。較小的大城市增長了7.1%。相比之下，小城鎮和農村地區的人口總數下降了0.6%。

在美國最大的10個城市中，鳳凰城十年來的人口增長幅度最大，增長了11.2%，亞利桑那州取代費城成為美國第五大城市。

影響美國選區劃分

這些數據意味着，「多數」和「少數」等詞語在很多程度上不再能夠反映美國的人口結構。美國人口普查局等機構長期使用「多數」和「少數」來分別指代「白人」和「非白人」。

這些數據還是美國重劃 44 個州的429 個眾議院選區和全美 7383 個州立法選區的基石。

4月份公布的總體人口統計數據顯示，陽光地帶各州的影響力越來越大。由於人口增長，這些州在美國眾議院獲得了席位，這在很大程度上有利於共和黨。共和黨人只需要獲得五個席位就可以在 2022 年的選舉中控制美國眾議院，這一優勢可能會通過重新劃分來獲得彌補。

不過，有一些研究人員質疑數據的準確性，因為2020年普查中，回答不完整的數量創歷史最高水平。