Fortnite要塞英雄開發商狀告壟斷　Epic小勝後蘋果更「惹火」？

網絡遊戲《要塞英雄》（Fortnite）英佩遊戲公司（Epic Games）控告蘋果公司（Apple）的反壟斷案裁決出爐。美國地區法院的法官9月10日裁定蘋果公司的App Store政策違反競爭法，但不是「非法壟斷者」。到底這宗訴訟對消費者和科網巨擘有什麼啟示？



這宗訴訟的主角是蘋果公司旗下應用程式商店App Store的支付系統。一直以來，用家使用iPhone和iPad時，必須經App Store支付應用程式內所提供的物品和訂閱費用。蘋果公司通常從中抽取三成金額作為佣金。法官岡薩雷斯羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）指出，這種做法違法，要求公司90日內放寬，意味英佩遊戲公司取得勝利。

蘋果公司的「圍牆花園」（walled garden）卻沒有完全被拆下。因為岡薩雷斯羅傑斯認為，App Store整體結構合法，就開發商可以如何處理手機遊戲付款的問題沒有構成非法壟斷，代表保留公司權利阻止其他應用程式商店向iPhone提供應用程式。就此而言，蘋果公司也取得一定勝利。

回到現實生活，消費者將經歷什麼轉變呢？首先，如果開發商不再被迫使用蘋果公司的支付系統，代表將不需要被抽佣，應用程式的費用可能減價。同時，用家付款時，或許將轉到開發商的支付系統。不過法官未有要求蘋果公司修改抽佣三成的做法，並提到任天堂公司的Switch、微軟公司（Microsoft）的Xbox和索尼公司（Sony）的PlayStation全部都向遊戲銷售收取類似的份額。換句話說，開發商如果仍然選用蘋果公司的支付系統，則可能繼續要將三成收入「上繳」。

圖為2018年3月19日，有螢幕顯示蘋果公司App Store的標誌。（AP）

科網巨擘龐大的市場份額讓他們擁有極大的影響力和控制權。近年開發商對情況愈來愈不滿。韓國上月通過《電子通信事業法》修正案，禁止蘋果公司和谷歌公司（Google）強制應用程式開發者使自家的支付系統，成為全球首例，掀起對抗「蘋果稅」小高潮。

今次的裁決可謂進一步打開了缺口。卡多佐法學院反壟斷法教授溫斯坦（Sam Weinstein）認為，法官的裁決或鼓勵其他市場參與者從英佩遊戲公司的案件學習，嘗試向蘋果公司製造更強的打擊。他稱，判決的言辭甚至可能示意法官認為蘋果公司成為壟斷「只是時間的問題」。美國有參議員和眾議員都表明將收緊反壟斷法，意味國會和科網巨擘的鬥爭將進入新階段。

說到底，要將矽谷的科網巨擘判以壟斷的罪名難度在於如何定義他們所屬的「市場」，尤其是因為他們的商業利益橫跨無數的傳統行業。岡薩雷斯羅傑斯解釋，市場的定義是反壟斷案的核心。英佩遊戲公司認為蘋果公司於自家應用程式商店發行應用程式和支付方面構成壟斷，但蘋果公司則認為案件牽涉的是整個電子遊戲市場。法官卻認為只限手機遊戲市場，並稱這場市場有很多競爭，即是蘋果公司未有壟斷，造就如今的判決。但假設上訴法院不同意這個定義，可能推翻判決，賽果隨時逆轉。蘋果公司今日得一夕安寢，但可能明日起視四境，而開發商又至矣。