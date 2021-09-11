911恐襲廿周年︱紐約舉行悼念活動　拜登奧巴馬等人出席

2021年9月11日為美國911恐襲事件20周年，美國總統拜登（Joe Biden）與第一夫人吉爾（Jill Biden）到紐約世界貿易中心雙子塔原址參加紀念活動，前總統奧巴馬（Barack Obama）、克林頓（Bill Clinton）也有同場現身。



在早上8時46分，拜登、奧巴馬、克林頓與其他民眾一起在雙子塔原址的「911國家紀念博物館」默哀，向死難者致意。2001年9月11日恐襲事件中，最先有一架飛機在早上8時46分撞向世貿中心北座大樓，至9時3分，第二架飛機撞向南座大樓。

911恐襲廿周年：美國前總統奧巴馬與妻子米歇爾2021年9月11日在紐約世界貿易中心雙子塔原址參加紀念活動（AP）

拜登9月11日的行程也包括前往賓夕法尼亞州尚克斯維爾（Shanksville），在911事件遭挾持的4架客機中，其中1架聯合航空93號班機當日在尚克斯維爾墜毀。

拜登之後將返回華盛頓，並前往五角大樓。在2001年9月11日，五角大樓遭一架客機襲擊，西側遭撞襲後冒出熊熊大火。