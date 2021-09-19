日本倫常悲劇！疑遭母棄養　17歲哥哥虐死6歲妹

日本日前發生一宗倫常悲劇，家住滋賀縣大津市的17歲少年，在疑似遭母親棄養後，一人肩負家務及照顧妹妹責任，最終連續施暴造成6歲妹妹死亡。8月1日他謊稱妹妹從公園游樂設施上摔落，請求協助報警，讓這宗慘劇曝光。少年被以傷害致死指控送上家事法庭，案件日前開庭，判決指少年從7月22日到8月1日間，在自家多次對妹妹臉部與腹部等處拳打腳踢，造成妹妹在8月1日因外傷性休克死亡。考慮背景因素，法官捨棄刑事處罰，判處解送到少年院的保護性處分。



兄妹分別在不同的兒童養護設施成長，今年4月起才剛開始跟母親同住。媽媽從7月起愈來愈少回家，妹妹死亡前一週完全沒回家。少年被迫肩負所有家務及照顧妹妹，經常被妹妹言行激怒進而施暴。

兄妹曾因7月21日凌晨還在便利商店內，被警方帶回，當時警方通知兒童諮詢所該「疑似棄養」個案，遺憾是兒童諮詢所人員並未前往家訪。

日本電影《誰知赤子心》劇照。該片以真實案件1988年東京西巢鴨棄嬰事件改編，被母親遺棄的長子肩負照顧妹妹的重擔，失手虐打妹妹至死。

日本法律規定，16歲以上故意傷害致死案件，原則上應移送檢方進行刑事偵辦，但法官選擇判處解送到少年院的保護性處分，她在判決理由中說，妹妹遭施暴致死前一週，母親都沒有回家，將所有家務及照顧妹妹的工作全部強加在哥哥一人身上，「只讓少年背負責任也太過苛刻」；從奪去年僅6歲生命這一後果來看，此案非常嚴重，但考量少年從小就受暴力及家長棄養「一直處在密閉空間內，又沒有可以依賴的人，在感受到過高壓力的情況下發生憾事」。