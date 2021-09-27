移民澳洲｜港人獲批移民簽證數量　1997年以來最多

澳洲9月21日公布年度移民數據，香港過去一年成為澳洲批出移民簽證第8多的地方。澳媒經翻查及比對歷史紀錄之，在9月27日指出2020/21年度澳洲批准香港人永久移民當地人數，是最少25年以來最多，甚至比香港主權回歸年間（1996/97、1997/98年度）的數量更多。



澳洲特別廣播服務公司（SBS）中文版27日稱，澳洲內政部發表的最新一份移民計劃年度報告中，當中是香港2020年6月30日實施「港區國安法」以來的港人移民到澳洲數據。

報告稱澳洲由2020年7月1日至2021年6月30日向香港公民批出4,312個永久居留簽證或永居前臨時簽證（下稱：移民簽證）。在澳洲向全球各地民眾發出約16萬個移民簽證名額中，港人獲批簽證接近2.7%。這裏指的是一般移民計劃、不計算人道簽證的情況。

SBS中文版在澳洲的移民歷史數據發現，過去一個財年港人獲批的移民簽證，不僅較之前一年的1,391個大增210%，以及再之前一年（疫情爆發前）的1,647個增加約162%，更是至少25年以來最高，甚至超出香港主權回歸年間的數量。

圖為2021年9月17日，鏡頭下的澳洲悉尼歌劇院。（AP）

移民數據顯示，在1996/97及1997/98年度期間，香港公民獲批移民簽證數量，分別為3,591及3,491個，當中通過技術移民簽證取得永久居留權的人數約佔80%。

數據顯示，獲批移民簽證最多的地方之中，香港從上個財年的第23名，一躍升至第八位，是最少6年來首次躋身十大。

澳洲政府7月公布將以「最高優先次序」審批香港居民的技術移民簽證申請，但澳洲內政部報告顯示的數據僅至6月30日為止，因此它們尚未反應「優待港人措施」推出後的效果。

報道內文引述註冊移民代理Ellen Wang稱2021-22 財政年度港人獲發移民簽證，可能會多於4,000。她是在布里斯班工作，主要為港人辦理移民留學的註冊移民代理。