中國常駐聯合國代表批評美國等國家借人權干涉內政

中國常駐聯合國代表張軍10月7日出席第76屆聯合國大會第三委員會一般性辯論，批評美國等少數國家罔顧事實、編造謊言、對中國進行無理指責，借人權干涉中國內政。他強調，中國的前進步伐絕不會因外部干擾而停止。



張軍指出，促進和保護人權是一個動態的歷史進程，國際社會必須牢牢把握好正確方向。要堅持人權發展道路的多樣性，而不是將某種模式強加於人。外來強加的人權道路既不民主，更行不通。要堅持對話合作，而不是製造對抗。個別國家嘴上喊着「回歸多邊主義」，實際卻大肆拼湊排他性的「小圈子」；嘴上喊着維護國際秩序，實際卻四處製造麻煩，大搞違反國際法的單邊制裁和脅迫行為，侵犯別國人民權利。要維護公平正義，而不是搞以強凌弱。人權不是西方人的特權，各國人民都有權過上好日子。

張軍表示，美國等少數國家執意在聯大三委挑起對抗，點名批評其他發展中國家人權狀況，各種帽子滿天飛，卻對自己和盟友國家的人權劣跡視而不見。美國等少數國家罔顧事實、編造謊言、對中國進行無理指責，借人權干涉中國內政。對此，中國政府和人民堅決反對、嚴正拒絕。美國等少數國家的指責違背事實、違背正義、違背世界發展潮流。它們關心中國人權是假，破壞中國發展穩定是真。面對全球性挑戰，對話才是方向，合作才是正途。

張軍強調，中國的發展進步是中國人民奮鬥出來的。中國的前進步伐絕不會因外部干擾而停止。中國走自己發展道路的決心堅定不移，維護國家根本利益的決心堅定不移，維護廣大發展中國家共同利益和尊嚴的決心堅定不移。