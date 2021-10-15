美國重返人權理事會　中國外交部回應

美國即將重返聯合國人權理事會，剛重新當選人權理事會成員後，就點名談及中國等多國的人權狀況。中國外交部發言人趙立堅回應。



第76屆聯合國大會10月14日選舉產生包括美國在內的18個聯合國人權理事會成員，以接替將於2021年年底結束任期的成員。

在當天的選舉中，美國在193票中獲得168票，得票率在18個當選國家中倒數第二。

2018年6月，美國在特朗普（Donald Trump）執政期間宣布退出聯合國人權理事會，稱該理事會對以色列「存在偏見」以及「無法有效保護人權」。

10月15日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上對此做出回應，呼籲美國「對多國人權狀況指手劃腳的老毛病該改改了」。

在例行記者會上，有記者提問：據報道，14日，聯合國大會選舉產生美國等18個聯合國人權理事會成員。美國常駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）稱，美國將與人權捍衛者站在一起，公開反對侵犯人權的行為，近期重點關注阿富汗、緬甸、中國、埃塞俄比亞、敍利亞和也門等國狀況。中方對此有何評論？

趙立堅表示，三年多前，美國高調宣布退出人權理事會，至今令人記憶猶新。

「我們希望美方以此次當選人權理事會成員為契機，以實際行動踐行多邊主義，與各方開展建設性的對話與合作，為推進人權理事會工作發揮積極作用。」

趙立堅強調：「美方剛一當選就對多國人權狀況指手劃腳，美國的老毛病該改改了，如果美方當選後繼續採取雙重標準，將人權問題政治化，攻擊打壓他國，那必將遭到強烈反對。美方真正應該做的是及時糾正自身在國內外嚴重的侵犯人權行為，為世界人權事業做點實打實的好事。」