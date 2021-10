英國高官：中國軍機擾台無助區域和平

英國國會10月20日進行辯論,探討澳英美聯盟(AUKUS)對英國與中國關係的影響。英國亞洲事務國務大臣繆敏婷(Amanda Milling)回答議員質詢時重申,中國軍機近日在台灣一帶頻繁活動無助區域和平穩定:「我們需要一個借助於台灣海峽兩岸人民建設性對話的和平解決方案」。



英國、美國、澳洲2021年9月15日聯合宣布成立的AUKUS,聯合聲明中並未提到中國,但一般認為它的成立與應對中國在印太區域的力量及活動有關。

儘管是次辯論主題是AUKUS與英中關係,數名議員都提及台灣持續面對來中國大陸的安全威脅,以及中國軍機近期在台灣海峽頻繁的活動。

圖為2021年4月9日,配圖展示中國國旗和台灣旗以及一架軍機。(Reuters)

繆敏婷答詢時稱英國與台灣沒有正式外交關係,但有強健的非官方關係,而這關係立基於活躍的雙邊商業、教育與文化連結。

她稱英國支持台灣參與不以國家身份為前提的國際組織,也致力於捍衛適用南海的聯合國海洋法公約(UN Convention on the Law of the Sea),並反對中國方面任何違背相關國際法規的主張。

她近日剛結束訪問菲律賓、新加坡和日本,是她9月16日獲委任以來首次出訪印太區域。她在訪問新加坡期間於9月11日登上英國海軍伊利沙伯女王號航空母艦(HMS Queen Elizabeth)。