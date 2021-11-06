巴西拉丁格林美歌手Marília Mendonça墜機身亡　尼馬：難以接受

巴西著名女歌手門東薩（Marília Mendonça）11月5日在當地乘坐小型飛機前往演唱會會場時，遭遇飛機失事身亡，終年26歲，並遺下不足2歲的兒子。總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）、好友兼球星尼馬（Neymar）等人都表示感到震驚。



美聯社報道，事發於5日晚上，門東薩的發言人指，她與經理人、助手當時乘坐私人飛機從家鄉戈亞尼亞（Goiania）飛往里約熱內盧以北的米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）卡拉廷加（Caratinga）時遇難，機上三人及正副機長全部喪生。

巴西著名女歌手門東薩（Marília Mendonça）11月5日準備開騷前，她乘坐的私人飛機失事墜毀，其發言人初時指她仍然生還，惟當局其後證實機上所有人都喪生。（Reuters）

當地傳媒指，門東薩原定到卡拉廷加開騷，她在出發前曾在網上社交平台向支持者上載登機片段。

essa é a realidade meu povo! hahahah💪🏼🏋🏻🥬🥦

me conta aqui nos comentários mais delícias desse estado maravilhoso que é Minas Gerais! pic.twitter.com/cGBx2kJrzR — maria mendonça (@MariliaMReal) November 5, 2021

目前當局正調查原因，但公營電力公司塞米克（Cemig）指，飛機墜毀前曾經撞到電纜。

門東薩喪生的消息傳出後，巴西全國陷入一片愁雲慘霧，尼馬在網上留言表示無法相信這個事實，總統博爾索納羅則認為門東薩的離世就像大家喪生至親一樣，形容對方是當代其中一位最偉大的歌手。

Me recuso acreditar, me recuso 😭 — Neymar Jr (@neymarjr) November 5, 2021

門東薩生前的作品除了加入爭取女權的內容，亦擅長於抒情作品，她在2019年憑《Em Todos os Cantos》奪得拉丁格林美獎。而在去年新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐巴西期間，她曾經在YouTube舉行網上演唱會，高峰時吸引330萬人觀看，打破YouTube的世界紀錄。