美國聯同多國釋放石油儲備　為何被指雷聲大雨點小？｜國際晨報

為阻止油價再上升，美國政府11月23日宣布聯同多個國家一起釋放緊急石油儲備。不過外界認為其效果可能有限，甚至指其雷聲大、雨點小，國際油價不跌反升。



白宮23日宣布與中國、印度、日本、韓國和英國共同釋出石油戰略儲備，壓抑與穩定油價，其中華府提供5,000萬桶原油。英國允許釋放多達150萬桶私人石油儲備，傳日本將釋放420萬桶，另有印度預期釋放500萬桶石油，加上中國和韓國，估計總數合共約6,500萬至7,000萬桶石油，較外界預期的1億桶為低。

北京專家稱，中國將自主決定釋放多少石油儲備。韓國則表示會一起參與美國提議的釋放石油儲備計劃，但具體釋放量、時間和方式日後才公布。

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外界分析認為，相關措施效果或有限，原因是冬季能源需求增加，以及釋出石油儲備的消息在幾週前已預知。再者釋放儲備可能導致OPEC+減產，其所帶來的漲價壓力或大於釋放儲備帶來的降價因素。

共同社便指，美國宣布將釋放共5000萬桶儲備，但據英國石油巨頭BP所指，美國2020年的日均石油消費量達到1717萬桶，由此可知，釋放量不夠全國消費3天。

美國戰略石油儲備1975年設立，現有逾6億桶石油儲存在地下鹽洞。華府聯同多國釋出石油儲備，屬於應對通脹壓力和供應鏈挑戰廣泛戰略的一部份，希望可以針對物價高企問題。但外界也認為，美國始終未有動用最有效手段，即取消針對中國的關稅，美國企業團體寫公開信訴說通脹嚴重，呼籲拜登政府解除對中國關稅。

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美國聯同多國釋放石油儲備望壓抑油價 外界指效果或有限

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