強過Delta？B.1.1.529新冠變種病毒恐削疫苗效力　世衛急開會評估

撰文：許懿安
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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒B.1.1.529變異之多令人擔憂，世衛11月26日召開特別會議評估，討論它對疫苗以及現行治療方式會造成什麼影響。此外英國警惕病毒傳入風險，已將6個非洲國家列入高風險地區，暫停多國航班入英。

B.1.1.529是一種被稱為B.1.1舊型變種病毒的演化，最早於11月中在非洲南部的博茨瓦納（Botswana）出現。它的棘突蛋白共有32個突變，是迄今變異最多的新冠變種病毒。B.1.1.529與擁有16個突變的Delta病毒相比，前者傳染力更強。

棘突蛋白突變會影響病毒感染細胞與傳播能力。南非科學家奧利韋拉（Tulio de Oliveira）24日出席南非衞生部舉行的媒體簡報會時稱，科學家在B.1.1.529的棘突蛋白找到逾30個突變，當中有通常會令病毒更具傳染性的突變，以及多個與抗體耐藥性增加相關的突變，這可能會降低疫苗有效性。

奧利韋拉也是南非流行病應對與創新中心（Centre for Epidemic Response and Innovation）的總監。

南非新冠肺炎疫情：圖為10月20日，一名女子注射完輝瑞疫苗後在觀察區等候。（AP）

現蹤香港　南非快速蔓延

B.1.1.529目前已3個國家或地區現蹤，包括南非、博茨瓦納和香港。全國最大城市約翰內斯堡（Johannesburg）所在的南非豪滕省（Gauteng）有77個個案；博茨瓦納有4個，香港有2個。

兩宗涉及富豪機場酒店的個案經香港大學分析後，進一步被確認兩者基因排序十分相似，並帶有B.1.1.529，與南非及博茨瓦納個案的基因排序相似，這顯示由南非抵港的個案是源頭個案。

英國衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）在社交媒體推特（Twitter）發文稱英國衞生安全局（UKHSA）正在調查B.1.1.529之際，包括南非、納米比亞（Namibia）、斯瓦蒂尼（舊稱斯威士蘭，Eswatini）、萊索托（Lesotho）、博茨瓦納和津巴布韋 （Zimbabwe）被加進紅色名單中，暫時禁止這些國家的航班入境英國。

世衛會在決定要將B.1.1.529列入「須留意的變異株」（Variant of Interest，VOI）或「須關切變種」（Variants of Concern）之後，才會以希臘字母命名它。

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