強過Delta？B.1.1.529新冠變種病毒恐削疫苗效力　世衛急開會評估

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒B.1.1.529變異之多令人擔憂，世衛11月26日召開特別會議評估，討論它對疫苗以及現行治療方式會造成什麼影響。此外英國警惕病毒傳入風險，已將6個非洲國家列入高風險地區，暫停多國航班入英。



B.1.1.529是一種被稱為B.1.1舊型變種病毒的演化，最早於11月中在非洲南部的博茨瓦納（Botswana）出現。它的棘突蛋白共有32個突變，是迄今變異最多的新冠變種病毒。B.1.1.529與擁有16個突變的Delta病毒相比，前者傳染力更強。

棘突蛋白突變會影響病毒感染細胞與傳播能力。南非科學家奧利韋拉（Tulio de Oliveira）24日出席南非衞生部舉行的媒體簡報會時稱，科學家在B.1.1.529的棘突蛋白找到逾30個突變，當中有通常會令病毒更具傳染性的突變，以及多個與抗體耐藥性增加相關的突變，這可能會降低疫苗有效性。

奧利韋拉也是南非流行病應對與創新中心（Centre for Epidemic Response and Innovation）的總監。

南非新冠肺炎疫情：圖為10月20日，一名女子注射完輝瑞疫苗後在觀察區等候。（AP）

現蹤香港 南非快速蔓延

B.1.1.529目前已3個國家或地區現蹤，包括南非、博茨瓦納和香港。全國最大城市約翰內斯堡（Johannesburg）所在的南非豪滕省（Gauteng）有77個個案；博茨瓦納有4個，香港有2個。

兩宗涉及富豪機場酒店的個案經香港大學分析後，進一步被確認兩者基因排序十分相似，並帶有B.1.1.529，與南非及博茨瓦納個案的基因排序相似，這顯示由南非抵港的個案是源頭個案。

英國衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）在社交媒體推特（Twitter）發文稱英國衞生安全局（UKHSA）正在調查B.1.1.529之際，包括南非、納米比亞（Namibia）、斯瓦蒂尼（舊稱斯威士蘭，Eswatini）、萊索托（Lesotho）、博茨瓦納和津巴布韋 （Zimbabwe）被加進紅色名單中，暫時禁止這些國家的航班入境英國。

COVID-19 UPDATE:@UKHSA is investigating a new variant. More data is needed but we're taking precautions now.



From noon tomorrow six African countries will be added to the red list, flights will be temporarily banned, and UK travellers must quarantine. — Sajid Javid (@sajidjavid) November 25, 2021

世衛會在決定要將B.1.1.529列入「須留意的變異株」（Variant of Interest，VOI）或「須關切變種」（Variants of Concern）之後，才會以希臘字母命名它。