布林肯指責中國制裁美國　北京稱為捍衛自身主權安全

在1月11日召開的中國外交部例行記者會上,有記者提問:1月10日美國國務卿布林肯(Antony Blinken)發表聲明,指責中方對美國際宗教自由委員會負責人和有關成員進行無理制裁,並稱新疆種族滅絕和反人類罪行仍在持續,請問中方對此有何評論?



中國外交部發言人汪文斌表示,所謂新疆存在「種族滅絕」、「反人類罪行」,是美方一些人編造的世紀謊言。美方一再造謠污衊,目的是抹黑中國形象,遏制中國發展,但他們的陰謀是不會得逞的。

汪文斌稱,過去幾年美方打着民主、人權、宗教的幌子,毫無道理地依據美國內法在新疆、香港等涉及中國主權和領土完整的問題上,對數十名中方官員及多個機構進行單邊制裁,有關行徑干涉中國內政,嚴重損害中方利益。

汪文斌強調,中方依法進行了反制裁,這是捍衛自身主權安全、發展利益之舉,理所當然。我們將繼續採取一切必要措施,維護國家主權尊嚴和自身正當權益。

美國務院網站發布的消息,美國務卿布林肯1月10日表示,中國對美國國際宗教自由委員會4名成員的制裁,這是中華人民共和國對普世權利的又一次侵犯(constitute yet another PRC affront against universal rights)。

布林肯在聲明中稱,美國不會被這些行動所嚇住,而是將繼續使用一切外交和經濟工具來推動問責,並與那些為人權和基本自由發聲的人站在一起。

聲明指責稱,「北京持續企圖對那些為人權而發聲的人進行恐嚇和噤聲,這隻能讓國際社會加大對新疆持續發生的種族滅絕和反人類罪的審視。」