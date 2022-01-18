美國機場即將啟動5G網絡　航空公司警告將危及飛行安全

美國電訊商Verizon及AT&T預定1月19日正面啟動新的5G C波段網絡服務，美國多家航空公司1月17日警告稱，若在機場跑道附近部署5G設施，將造成災難性後果。



美國主要航空公司的行政總裁1月17日向美國政府致聯名信，警告如果在機場附近不加限制地部署5G設施，將對航班營運造成「災難性干擾」，甚至導致大量航班停飛、改道或延誤。

美國聯邦航空管理局 （FAA） 警告說，潛在的干擾可能會影響飛機上的敏感儀器，並嚴重阻礙低能見度操作。可能會影響每年超過15,000架次的航班、125萬乘客和大量貨物。

航空公司說，C波段5G服務可能會導致大量寬體飛機無法使用，「可能會將數萬美國人滯留在海外」，並導致美國航班「混亂」。

航空公司還表示，「需要立即進行干預，以避免對航空乘客、託運人、供應鏈和所需醫療用品的運送造成重大營運中斷」，他們僅允許在機場跑道附近2英里範圍以外的地方部署5G設施。

據美國有線新聞網絡（CNN）18日報道，政府正在放寬對商業客機的一些限制，這些限制將於新的5G技術上線時生效。美國聯邦航空管理局表示，在這之前，已取消對約45%的美國商用飛機機隊的限制。

「即使有了這些新的批准，一些機場的航班仍可能受到影響」，美國聯邦航空局在一份聲明中說，「FAA還將繼續與製造商合作，了解雷達高度計數據如何用於其他飛行控制系統。」

另據《紐約時報》18日報道，美國聯邦航空管理局表示，只有Verizon和AT&T承諾降低機場附近5G發射機的功率，使安全問題得到解決後，他們才不會反對推出這項新技術。

據此前報道，Verizon和AT&T兩家無線營運商在2021年一場5G頻段拍賣中拿下了美國境內幾乎所有C波段使用權。電訊營運商與航空局和航空公司經過一番拉鋸戰後，最終決定於1月19日開通美國機場5G網絡服務。