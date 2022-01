中資入股美國飛機製造商遭指控轉移技術　美媒：華府展開國安調查

美媒1月18日引述消息及文件稱,美國飛機製造公司Icon Aircraft內的美國股東指控中國投資方把技術不當轉移到中國,美國聯邦調查局(FBI)和美國外國投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)正展開調查。



《華爾街日報》18日報道,總部位於加州的Icon Aircraft是一間製造水陸兩棲輕型運動飛機的企業,上海浦東科技投資有限公司(簡稱:浦東科技)持有Icon Aircraft近47%股份,是這間美企的最大股東。

圖為2021年10月2日,美國飛機製造商Icon Aircraft在Twitter發布的相片。(Twitter@ICONAircraft)

根據文件和消息人士的說法,一班美國股東指控浦東科技把Icon Aircraft把技術轉移到中國,而這些技術可能有軍事用途。他們要求CFIUS介入後,美國外國投資委員會2021年11月底展開審查,聯邦調查局也就可能的刑事罪行展開調查。

Icon Aircraft的代表律師表示,其飛機沒有軍事用途,不認為中資會引起國安憂慮,公司正充分配合CFIUS,希望2月底完成審查。