中資入股美國飛機製造商遭指控轉移技術　美媒：華府展開國安調查

美媒1月18日引述消息及文件稱，美國飛機製造公司Icon Aircraft內的美國股東指控中國投資方把技術不當轉移到中國，美國聯邦調查局（FBI）和美國外國投資委員會（Committee on Foreign Investment in the United States，CFIUS）正展開調查。



《華爾街日報》18日報道，總部位於加州的Icon Aircraft是一間製造水陸兩棲輕型運動飛機的企業，上海浦東科技投資有限公司（簡稱：浦東科技）持有Icon Aircraft近47%股份，是這間美企的最大股東。

圖為2021年10月2日，美國飛機製造商Icon Aircraft在Twitter發布的相片。（Twitter@ICONAircraft）

根據文件和消息人士的說法，一班美國股東指控浦東科技把Icon Aircraft把技術轉移到中國，而這些技術可能有軍事用途。他們要求CFIUS介入後，美國外國投資委員會2021年11月底展開審查，聯邦調查局也就可能的刑事罪行展開調查。

Icon Aircraft的代表律師表示，其飛機沒有軍事用途，不認為中資會引起國安憂慮，公司正充分配合CFIUS，希望2月底完成審查。