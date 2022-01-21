美聯儲局就「數碼貨幣」發布文件諮詢公眾

聯儲局1月20日公布了外界期待已久的數字美元研究報告，報告列舉了央行數字貨幣（central bank digital currency，簡稱CBDC）的好處與風險，並將在未來120天內向公眾徵求意見。



據中國媒體財聯社1月21日報道，做為聯儲局在CBDC領域的關鍵一步，這份報告沒有提出政策建議，也沒有就聯儲局是否支持推出數字美元發出明確訊號。

聯儲局在周四的報告中指出，CBDC可以從根本上改變美國金融體系的結構，改變私營部門和中央銀行的角色和責任。

報告列舉了推出數字美元的一些好處，例如確保美元在國際金融體系中繼續維持領先地位、可以改善跨境支付、增加金融包容性並簡化美元在新技術中的使用。

聯儲局同樣對可能產生的負面影響發出警告，包括奪走傳統銀行業的存款，並擠兑金融公司。此外，如何保護公民隱私也是亟需考慮的問題。

報告提到，保護數字美元免受駭客的攻擊可能「特別困難」，因為它將擁有比現行支付服務更多的切入點。

報告稱，CBDC的引入將代表美國貨幣的一項重大創新，因此廣泛諮詢公眾非常重要，而這份報告是對話的第一步。

聯儲局強調，在沒有白宮和國會明確支持的情況下，它不會採取進一步行動。

美國國內對CBDC的呼聲很高，一些數字美元的支持者擔心，聯儲局在該領域動作緩慢，可能會落後於其全球競爭對手，從而威脅到美元作為世界儲備貨幣的霸權地位。

然而，聯儲局主席鮑威爾和其他央行官員表示，他們並不關心推出CBDC的速度，並強調必須把該計劃做好。

需要說明的是，聯儲局官員對於CBDC的立場存在分歧，鮑威爾在公開場合基本上沒有明確表態，決策者中CBDC的最大倡導者是聯儲局理事布雷納德，她已被提名為聯儲局副主席，而其他幾位央行官員對數字美元大都持懷疑態度，稱其好處並不明顯。