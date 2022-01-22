美國運營商暫緩開通機場周邊5G網絡　全球化推行仍有挑戰

據第一財經1月22日報道，由於不確定5G服務與飛機技術之間是否存在干擾，多家大型國際航空公司於當地時間1月19日開始暫停其飛往美國的航班。但這並不是美國電信運營公司與航空業在5G部署上的第一次摩擦，早在一年前，雙方就開始了持續不斷的爭執。



這讓本就承擔巨大建網成本壓力的運營商陷入被動。而在全球5G網絡落地中，因頻譜拍賣、建網成本以及遷移網絡等產生的問題也讓5G的持續發展充滿挑戰。

Strategy Analytics無線網絡服務總監楊光對第一財經記者表示，目前國內部署的5G基站數量約佔全球總量的70%。如果不計中國市場，全球其它市場上5G網絡更多的是集中於業務量高發區的島狀覆蓋，少量運營商實現了較為普遍的網絡覆蓋，但主要是依託中低頻段的部署，其用户體驗較之4G並未有非常明顯的提升。

「在消費者市場商，對5G的剛需並不明顯，運營商普遍寄希望於5G行業市場，但行業市場的發展有其自己的規律，可能需要更長的周期。」楊光對記者說。

圖為12月28日，美國芝加哥機場一個標語牌提示民眾保持安全社交距離。（AP）

美企暫緩開通機場周邊5G網絡

1月18日，Verizon和美國AT&T相繼宣布，考慮到航空監管機構的擔憂，兩家公司決定暫緩開通機場周邊的5G網絡服務，其他地區仍按照原計劃進行。

上述兩家公司原計劃在2021年12月5日開啟5G服務，但美國航空無線電技術委員會（Radio Technical Commission for Aeronautics，RTCA）此前發出的一封警告信成為了兩家公司開通5G網絡的重要阻礙。該機構認為，美國使用的3.70-3.98頻段5G訊號可能對各類民用飛機上的雷達高度表造成有害干擾，從而構成重大風險。

儘管運營商做出「妥協」，比如設立「5G緩衝區」以及在6個月內關閉基站並採取其他降低信號干擾潛在風險的措施，但多家航空公司及美國航空監管機構仍在近期發出抗議，認為5G網絡將影響雷達高度計正常工作。

由於全球部署5G網絡的方式不同，目前其他地區並未出現類似的情況。歐盟國家的5G網絡使用的頻率要比美國的5G頻率低，干擾風險較小。而中國使用的是民航專用網絡，與電信運營商建設部署的5G網絡完全隔離，不存在共用關係，因此也不存在干擾風險。

而對於目前的狀況，美國無線通訊業組織警告，一再推遲5G服務將對經濟造成實質上的損害。

圖為12月27日，美國鹽湖城國際機場的旅客。（AP）

美國前總統特朗普曾表示，5G是一場美國「必須取勝」的競賽，美國通信業將向5G產業投資2,750億美元，創造300萬個工作崗位，為美國經濟貢獻5,000億美元。

「在5G發展初期，由於頻譜分配、市場競爭等多重因素，美國的領先運營商採用了毫米波頻段部署5G，並將固定寬帶無線接入作為一個主要的應用場景。由於毫米頻段上基站覆蓋範圍非常有限，所以5G網絡的普及速度比較慢。此後，美國運營商普遍採用了在中低頻段與4G共享頻譜的方式，提供5G服務，這種方式有利於快速擴大5G覆蓋範圍，但在用户體驗方面的提升並不明顯。」楊光對記者表示，最近一年內，美國監管機構多次拍賣了中頻段頻譜，以加快5G網絡的發展速度。

去年，為了獲得C波段頻譜的使用權，Verizon與美國電話電報公司支付了高額的費用。而在5G的早期發展中，上述兩大運營商也表現得較為激進。

2019年2月，為了搶在韓國之前推出5G手機網絡服，Verizon提前了1周時間對外發布5G計劃，表示將在至少30個美國城市推出5G服務。美國電話電報公司則於 2018年12月宣布在美國12個城市試點5G網絡。

但從調研機構Omdia提供的數據來看，截至2021年三季度，Verizon大約只有25%的用户擁有5G終端。

圖為2021年12月26日，一名乘客推着行李路過丹佛國際機場內美國聯合航空公司的櫃位。（AP）

5G全球化落地仍存挑戰

從全球5G部署情況來看，亞洲地區成為了領頭羊，其次是北美及EMEA歐洲及中東地區。

以中國市場為例，1月20日，國新辦就2021年工業和訊息化發展情況舉行發布會，表示2021年我國全年新增5G基站數達到65.4萬個，累計建成開通5G基站超142.5萬個。5G網絡已覆蓋全部的地級市，超過98%的縣城城區和80%的鄉鎮鎮區。

而據Omdia數據顯示，韓國的5G普及率在去年11月接近30%，5G用户達到2020萬（相當於移動用户總數的近30%），較去年10月的1940萬有所增長。去年11月末，SK Telecom的5G用户為950萬，KT為620萬，LG Uplus為450萬。

目前，中韓在5G上的基站部署佔據全球70%以上的份額。

而從歐洲5G部署進展來看，瑞士的Sunrise與瑞電、德電、意大利的IT VDF則跑在了前面。

一位通信設備廠商的內部人士對記者表示，目前瑞士的Sunrise與瑞電5G覆蓋均在80%以上，瑞電Sub3G建設多且由於存量用户基數大，5G用户數領先。而德電在2020年初迅速執行Sub3G 5G Quick Win戰略，一年完成萬站交付，因此5G覆蓋領先對手一倍，VDF/TO2開始追趕，2021年起TO2計劃加大C-Band建設。英國EE 5G起步早，5G用户數持續領先，但由於對手追趕加快，目前5G覆蓋和5G體驗都已經沒有優勢，當前各運營商均已趨近30%人口覆蓋率。

「對於歐洲運營商而言，目前5G發展的另一個挑戰在於，由於設備供應商失去競爭，諾基亞和愛立信可能會抬高價格保護利潤，現網設備涉及搬遷這是一筆天文數字。」上述人士對記者說。

圖為11月29日，旅客抵達英國倫敦希斯路機場。（AP）

據英國牛津研究院調查顯示，限制華為等設備供應商進入英國5G基礎設施建設市場，將導致未來十年英國相關網絡部署成本提高9%~29%。而在整個歐洲網絡中，排除華為的費用成本每年可能達30億歐元，同時該成本每年增長19%。同時，到2023年將有5,600萬人延遲使用5G，由於5G推出的這種潛在延遲，到2035年，GDP的永久損失估計為400億歐元。

「對現有供應商進行替換，確實有可能提高網絡部署成本、延緩部署進度。但另一方面，在移動通信行業中，對現有供應商進行替換並不罕見。具體的影響程度，需要結合技術、商務等條件進行多方面的評估。」楊光對記者說。

但可以看到，隨着5G建設加速，成本攀升，全球運營商們承受的壓力並不小。

據悉，5G基站需求如果按照4G的兩倍，以1,000萬台來計算，5G基站採購總投入將達到1.6萬億元人民幣。而從功耗的角度來看，單台宏基站按照3500W功率來算，1000萬個基站，一年的電費大概要1,500億元，而三大運營商2020年總利潤僅有1,400億元。