美眾院推新法案：加強與中國競爭力　提台灣駐美機構改名

美國眾議院推出與中國競爭的法案,在新疆、香港與台灣等問題上對中國施壓,呼籲更改台灣駐美機構的名稱。



據英媒報道,美國眾議院1月25日推出了一項旨在加強美國競爭力,與中國進行抗衡的一攬子法案的文本,眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)將其稱為《2022年美國競爭法》(The America Competes Act of 2022)。

法案旨在提高美國對中國的競爭力,並支持美國晶片產業,其中包括提供520億美元補貼用於半導體制造和研究。

2021年11月19日,美國眾議院議長佩洛西主持《重建更好未來法案》的表決。(AP)

佩洛西表示,長達2,912頁的《2022年美國競爭法》將「大力加強」對晶片的投資,提高美國的製造和研究能力,並提升美國的競爭力和領導地位。

根據該法案,美國將創立美國晶片基金,撥款520億美元鼓勵美國私營部門投資於半導體的生產等;授權450億美元改善美國的供應鏈,加強制造業,防止關鍵物品的短缺並確保更多此類產品在美國製造;推動美國的科學研究和技術創新,以及通過經濟發展、外交、人權和同盟關係確保美國在全球的競爭力和領導地位。

美國總統拜登(Joe Biden)隨後發表聲明,稱該法案將使美國在今後幾十年的時間裏在與中國和其他國家的競爭中立於不敗之地。

2022年1月19日,美國總統拜登在華盛頓白宮東廳舉行的新聞發布會上發表講話。(AP)

拜登還表示,通過國會兩黨的共同努力,美國有機會向世人表明,21世紀將是美國的世紀。

該法案還將賦予美國商務部在某國政府向在他國運營的公司提供補貼的情況下徵收關稅的能力,以應對中國的「一帶一路」倡議。

眾議院的法案還包括一些貿易條款,並將因中國對待維吾爾人的方式對中國實施更多制裁,併為符合條件的香港人提供難民身份。

據稱該法案還呼籲美國國務卿改變台灣駐美代表處的名稱,將「台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office)改為「台灣代表處」 (Taiwan Representative Office in the United States)。此舉勢必將激怒北京。

針對美台提升實質關係,中國外交部發言人曾多次表示,中方一貫堅決反對建交國以任何藉口、任何形式同台灣當局開展官方往來。美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,立即停止提升美台實質關係,停止與台進行任何形式的官方交往與接觸,停止向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。「