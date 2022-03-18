國際原子能機構總幹事：烏克蘭核電站處於極不穩定狀態

俄烏戰事繼續膠着，戰場中的烏克蘭核電站成為外界關注的焦點。國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）表示，這些核電站正處於「隨時有可能發生事故」的狀態。



據日本共同社3月18日報道，IAEA總幹事格羅西3月16日接受共同社專訪時表示，烏克蘭核電站「處於極不穩定的狀態之中」，隨時有可能發生事故。

報道稱，格羅西表明了嚴重的危機感，並指出這是隨時有可能發生事故的狀態。

鑑於有關捲入戰鬥的核電站的訊息錯綜複雜，格羅西表示，準備向當地派出IAEA人員，並就可執行的避免危機的具體措施詢問了俄烏雙方意向，表示「需要抓緊達成共識」。

俄軍在2月24日進攻烏克蘭後不久就控制了烏克蘭北部的切爾諾貝利核電站，又於3月4日控制了烏克蘭南部的扎波羅熱核電站。扎波羅熱核電站外一個訓練場地由於受到炮擊而發生火災，萬幸重要設備及機組安全未受影響。

扎波羅熱核電站是烏克蘭最大核電站，也是歐洲最大核電站之一，其發電量佔烏克蘭發電總量的25%。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）3月4日凌晨在社交媒體發文稱，如果該核電站因遭遇攻擊發生爆炸，其危害將是切爾諾貝利事故的10倍。

格羅西表示，扎波羅熱核電站等的反應堆比較新，只有在使用強力彈藥進行大規模攻擊時才會被破壞，他認為難以設想會出現這種攻擊，所以「馬上發生毀滅性事態的可能性較小」。

不過格羅西強調，無法避免因為失去外部電源和附屬設施故障等原因引發核事故的可能。

2022年3月17日，烏克蘭首都基輔郊外，一名烏克蘭軍人在倉庫爆炸後的大火中觀望。（AP）

格羅西透露，在3月10日與烏克蘭和俄羅斯雙方外長的會談上，自己以「必須採取預防措施」為由出示了具體方案。

切爾諾貝利核電站曾在1986年發生事故，導致歐洲大範圍被放射性物質污染，目前處於封鎖狀態。被俄方控制後，該核電站一度發生停電和監控系統停止發送數據等狀況。

《歐洲新聞》曾報道，自俄烏戰事爆發後，由於烏克蘭的核電廠遭俄羅斯佔領，鄰國民眾紛紛搶買碘片，深怕會有核災難發生。