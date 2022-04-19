彭博社：中國商務部長將會見外國商會　討論疫情防控對業務影響

中國歐盟商會（EUCCC）主席伍德克（Joerg Wuttke）透露，中國商務部部長王文濤4月18日將會見來自美國、歐洲、日本和其他商會的代表。



彭博社4月18日報道，伍德克稱，此次會議將是外國商界人士與中國高級官員分享他們的擔憂並說明當前形勢緊迫性的機會。

中國歐盟商會4月11日曾表示，4月8日已致函中國政府，詳細說明中國疫情防控措施如何影響到歐洲公司，並呼籲中國調整防疫措施，例如允許對部分患者在家隔離。

商會在寫給中國國務院並由伍德克簽字的信件中稱，大規模檢測和隔離措施無法克服奧密克戎變異株所來帶來的挑戰，並以「舊工具箱」來形容這些措施。商會在信件中認為，在中國採取的現有防疫措施正造成重大幹擾，受影響的範圍包括物流和生產，一直延伸至中國境內供應鏈的各方面。

另外，日本駐上海總領事赤松秀一4月15日致函上海副市長兼疫情防控工作領導小組副組長宗明，反映在滬日企因防疫措施面臨的諸多困難。赤松秀一說，自己接到許多日企的申訴，有些企業的生產、供貨得不到保障，致使銷路和市場開始被其他地區的同行擠佔，不得不將生產製造向其他地區和國外轉移等。