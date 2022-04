美國將中國、俄羅斯、印度等國家列入2022年度知識產權黑名單

美國貿易代表處(Office of the US Trade Representative)4月27日公布2022年度知識產權黑名單,將中國、俄羅斯、印度等七個國家列入「重點監察名單」,指這些國家在保障知識產權政策不足,令美國企業面臨版權及商標遭偽冒的風險。



美聯社報道,美國貿易代表處的年度報告提到,中國、俄羅斯、印度、印尼、阿根廷、智利及委內瑞拉連續兩年被列入「重點監察名單」,並指出中國繼續成為全球最大的偽冒及盜版商品來源國。

報告亦提到俄羅斯在有效打擊侵犯知識產權及違法企業上,持續缺乏足夠人手、專業及政治意願。而本身在去年的重點監察名單上榜上有名、遭俄羅斯入侵的烏克蘭則獲華府暫停審視。

另一原本在黑名單上的沙特阿拉伯在今年獲除名,報告指出利雅德方面成功打擊盜版問題,並成立知識產權特別執法部門及採取多項措施應對問題。

除了「重點監察名單」的七個國家,華府亦將泰國、越南、加拿大、墨西哥、巴西、巴基斯坦、土耳其等合共二十個國家列入監察名單,意味美國認為這些國家需要採取更多措施保障知識產權。

美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)表示,報告發現這些國家在處理知識產權問題上有落差,她承諾拜登政府會繼續與有關貿易夥伴合作,為美國勞工及企業實現公平競爭。