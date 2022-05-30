日本各黨討論防衛費議題　自民黨籲增加儲備及研發費

日本各黨的安全保障政策負責人5月29日在日媒節目中，討論增加防衛費的議題。自民黨表示，日本的彈藥、燃料儲備、研發預算不足，因此提高必要預算是十分重要的。



共同社網站29日稱，各黨代表29日在日本放送協會（NHK）的節目中討論增加防衛費的議題。

自民黨建議把防衛費增至佔國內生產總值（GDP）的2%。自民黨安全保障調查會長小野寺五典說，這與北約（NATO）的目標屬相同水平。

立民黨外交安保主權調查會長代理渡邊周指，日本追求提高防衛裝備的質量，因此防衛預算有可能增加，但對於日本在非常不平等的協議下以高價購買美國製防衛裝備的情況，日本應作出調整。立民黨稱，政府須先檢查是否涉及浪費，以及公布估算費用的依據，才可增加防衛費。

公明黨副黨首北側一雄說，日本的裝備完善費以及持續戰鬥能力不足，因此增加防衛費是無可避免的，日本應研究缺少和需要什麼裝備。

共產黨書記局長小池晃反對增加防衛費，他指政府或須透過增加消費稅、或削減教育和醫療預算來達到目的，這做法或會壓垮國民的生活。

共同社網站28日稱，根據自民黨為參議院選舉準備的政綱，自民黨提出日本將擁有「反擊能力」，以攻擊敵方領土內的導彈發射基地，以及日本應考慮把防衛費增至佔GDP的2%。