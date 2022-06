包括比特幣(Bitcoin)和狗狗幣(Dogecoin)在內的加密貨幣價格出現重大波動之際,美國電動車生產商特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)6月19日表示會繼續支持狗狗幣。



狗狗幣創辦人馬庫斯(Billy Markus)15日在Twitter發布一張死神敲門meme梗圖,意指死神屠殺股票與加密貨幣市場,正準備向房地產下手。他附文稱:「這是我們所知的世界末日(且我感覺良好)」。這是來自美國搖滾樂團REM的歌曲《It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)》。

True — Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2022

馬斯克15日回覆馬庫斯這條推文時表示認同,稱:「真的(True)」。不過他19日又稱:「我會持續支持狗狗幣。」