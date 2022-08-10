中國外交部：中韓基於雙方諒解　已階段性穩妥處理薩德問題

中國外交部發言人汪文斌8月10日主持例行記者會。有記者就薩德反導彈系統（THAAD）問題提問。他稱中韓基於雙方諒解，已階段性穩妥處理薩德問題。



他稱想指出的是，美方在韓部署「薩德」系統明顯損害中國的戰略安全利益。

他稱中方已多次向韓方表明關切，韓國政府正式對外作出「三不一限」的政策宣示。中方重視韓國政府的這一立場，基於雙方的諒解，中韓雙方階段性穩妥處理了「薩德」問題。

中國外交部發言人趙立堅7月27日在例行記者會也稱公開要求維持「薩德三不」政策，「新官員（領導人）不能回避舊賬。任何國家都必須保持對外政策的基本連續性和穩定性。」

韓國在美國協助下於國內部署薩德反導彈系統，2016年2月7日宣布開始磋商，2016年7月8日正式宣布落實，部署的具體行動2017年3月6日開始。此舉引起中國及俄羅斯反對，中國稱此舉影響其國土安全，對韓實行多項反制措施如「限韓令」，中韓關係一度迅速變僵。

薩德：圖為駐韓美軍2017年3月6日提供的照片，顯示薩德反導彈系統的設備被運到韓國平澤市。（Getty）

對「薩德三不」看法有歧異

惟韓國使館相關人士回應時，否認存在趙立堅所提及的「舊賬」的方式，強調「薩德三不」不是尹錫悅政府應該遵守的承諾或協議。

韓國《東亞日報》6日報道，這名要求匿名的大使館高層相關人士5日在北京會見記者時，就中國要求維持「薩德三不」政策一事表示：「之前（文在寅）政府相關談判首席代表和政府發言人也曾表示，『薩德三不』不是承諾。」

中韓關係：圖為2022年8月9日，韓國外交部提供的照片顯示，韓國外長朴振（左）與中國外長王毅（右）於中國青島會面。（AP）

中韓外長會晤

中國國務委員兼外長王毅9日在山東青島會見到訪的南韓外長朴振期間，雙方就「薩德」問題深入交換了意見，闡述了各自立場，認為應重視彼此安全關切，努力予以妥善處理，不使其成為影響兩國關係的絆腳石。

王毅強調，當前全球化遭遇逆流，個別國家將經濟政治化、貿易工具化、標準武器化，破壞全球產供鏈穩定。作為全球自由貿易體系的受益者和建設者，中韓雙方應共同抵制這種違背市場規律的行徑，共同維護兩國和全球產供鏈安全穩定。

雙方同意加快中韓自貿協定第二階段談判，爭取儘快達成一致。雙方同意就維護產供鏈穩定事宜開展對話，致力於產供鏈的完整、安全、暢通、開放和包容。

中韓關係：圖為2022年8月9日，韓國外交部提供的照片顯示，韓國外長朴振（左）與中國外長王毅（右）於中國青島會面。（AP）

中韓凝聚共識

韓國國防部發言人夫勝粲2月7日稱，韓美不計劃、也不考慮部署新的「薩德」系統。

中國外交部長王毅2019年12月5日曾與文在寅會晤，就臨時部署在慶尚北道星州的駐韓美軍薩德問題要求韓國政府「妥善處理」。中國外交部12月5日率先公開兩國在薩德問題上達成共識，隨後韓國外交部和青瓦台才承認這一事實。

2017年上任的文在寅，2022年5月初卸任。韓國總統職務交接委員會委員長安哲秀5月3日公布新政府的施政願景、原則、目標以及110個施政課題時，沒提及有關部署更多薩德反導彈系統的事項。

在外交政策上，尹錫悅上任前高舉韓美同盟關係，聲言會部署更多薩德導彈防禦系統，並參與美、日、印、澳「四方安全對話」（Quad）的合作項目。他極力批評文在寅政府以改善朝韓關係為首要目標的政府政策，希望韓國在國際上扮演更主動的角色，被視為會對中國採取較不友善的態度。（美聯社）

薩德是什麼？

薩德導彈防衛系統（Terminal High Altitude Area Defense，THAAD）是一套由美國研發的導彈防禦系統，它所搭載的雷達組可以偵察2,000公里範圍內來襲的導彈，並可截擊短至中程彈道導彈。

薩德可有效預防所有類型的彈道導彈頭，特别是攜有大規模殺傷性武器（化學、核或生物）的彈頭。此外，薩德可與其他導彈防禦系統組件共同運作，例如與「愛國者」和「宙斯盾」等彈道導彈防禦系統配合使用，將防空和導彈防禦性能發揮到最大。

這套宣稱目的是防衛朝鮮來犯的系統，在韓國的部署卻引起軒然大波。星州郡居民曾進行大型示威，反對薩德進駐當地。由於薩德進駐前沒有做任何環境報告，當地居民擔心系統帶來的電磁波、及各種污染會影響當地居民的健康，引致不育及癌症，或者破壞當地特產黃金瓜的品質及商譽，及造成半徑5.5公里內的車輛與電子設備的損壞。

站在中國立場，薩德的導彈攔截高度約為40-150公里，這點並未構成威脅，關鍵在於薩德所採用的火控雷達TPY－2，這一雷達可以單獨部署，以及其自帶的X波段雷達（FBX－T）。它們給中方帶來了巨大的不安全因素，有媒體形容，美韓此舉儼如在中國家門口安裝了一個「監視器」。