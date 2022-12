俄烏戰爭︱基辛格撰文：通過談判實現和平時機臨近

俄羅斯與烏克蘭的戰爭發生至今近10個月,美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)12月17日在雜誌刊文,主張通過談判實現和平的時機已臨近,他又發表對和平方案的看法,認為在現時情況下,和平進程應把烏克蘭與北約聯繫起來,「中立的選擇不再有意義」。



基辛格的文章17日刊登在英國雜誌《旁觀者》(Spectator)的網站,題為《如何避免另一世界大戰》(How to avoid another world war)。

基辛格:圖為2020年1月21日,美國前國務卿基辛格在德國柏林出席活動。(Getty)

在文章開首,基辛格談到第一次世界大戰,他稱在1916年8月時,當時一戰已開打了兩年,主要參戰方都在探索如何結束戰爭,但問題是難以證明已作出的犧牲是合理、也沒有人想留下軟弱印象,令各領導人對啟動正式和平進程猶豫不決,他們曾尋求美國調解,但之後戰爭也是再拖了兩年。

基辛格再說到俄烏問題,「當今世界是否發現自己在烏克蘭處於類似的轉捩點,因為冬天迫使那裏的大規模軍事行動暫停了?」他指自己多次表達支持盟國為挫敗俄羅斯侵烏行動的軍事努力,但談判「時機已經臨近」,他指的時機是在已達到的戰略變革基礎上再努力,整合成通過談判實現和平的新結構。

文章之後談到烏克蘭在現代歷史上首次成為中歐的主要國家,在盟友的幫助下、總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)的激勵下,烏克蘭阻礙了俄羅斯的常規部隊,然後包括中國在內的國際系統,正反對俄羅斯使用核武器。

俄烏戰爭:俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續逾9個月,圖為烏克蘭總統澤連斯基12月6日在基輔的醫院慰問受傷軍人。(Reuters)

基辛格稱在美國及盟國提供裝備下,烏克蘭已獲得歐洲最大和最有效之一的陸軍,他稱「和平進程應該把烏克蘭與北約聯繫起來(A peace process should link Ukraine to Nato),無論如何表達。中立的選擇不再有意義,尤其是在芬蘭和瑞典加入北約之後。」

他又指如果烏克蘭和俄羅斯之間的戰鬥或談判不能達至戰前的分界線,可以探討通過自決原則來實現。基辛格認為和平進程有雙重目標,即確認烏克蘭的自由,及定義一個新的國際結構,特別是中歐和東歐,他稱「最終俄羅斯應該會在這種秩序中找到一個位置」。

基辛格在文章末段稱,對和平與秩序的追求有兩個組成部份,即尋求安全元素(pursuit of elements of security),及對和解行動的要求(requirement for acts of reconciliation),它們有時會被認為是互相矛盾,但若未能做到這兩點,就無法達到任何一個目標,「外交之路或顯得複雜和令人沮喪,但要取得進展,需要遠見和勇氣來完成這個旅程。」