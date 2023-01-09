中國駐德大使：德國對華新戰略體現冷戰思維

德媒1月9日引述中國駐德大使吳懇稱，德國對華採取的新戰略以「意識形態」為主導，體現了冷戰思維，或影響中德兩國之間的合作。



吳懇對德國《商報》說：「我在媒體上看到的有關報道，以及與他人交談中了解到的情況，讓我感到非常不安。這份報告（對華新戰略）給人的印象是以意識形態為主導，不是根據德中兩國的共同利益。」

中國駐德大使表示：「據我所知，這份報告誇大兩國之間的競爭和對抗，跟現實完全不符。我也聽說某些價值和人權將成為兩國日後合作的前提條件。」

路透社指，德國正擬定一套新戰略，以更冷靜的態度看待對華關係，旨在減低對中國的依賴。

吳懇補充說，如果真如此，這將對兩國未來合作設置障礙，「至少根據報告初稿，德國日後將與包括美國在內志同道合的盟友就中國政策進行更密切協調。這意味着德國政府將喪失自主，在中國政策方面完全跟隨美國的步伐。」

根據路透社獲得的德國對華內部指引，德國所規劃的對華措施包括要求與中國有接觸的德國企業要與政府分享經商細節，並定期接受壓力測試。

吳懇說：「德國政府這麼做是自相矛盾的。他們一直強調不與不同陣營對抗，但對我來說，能嗅出疑似冷戰思維的味道。」