台積電季度財報表現欠佳　與美國投資談判添阻力

全球最大代工晶片製造商台積電的最新業績證實，半導體行業面臨着嚴峻的前景。該公司的利潤疲軟，可能也使其與美國的大規模晶片投資談判難上加難。



據《華爾街日報》報道，星期四（4月20日）公布的數據顯示，在截至3月份的三個月裏，台積電收入按美元計算較上年同期下降了5%，環比下降了16%。

台積電為蘋果公司和英偉達供貨，是行業領頭羊，該公司正在與華盛頓方面進行談判，爭取獲得美國政府的一筆大規模補貼。美國國會最近批准美國政府對晶片行業提供補貼。

報道稱，就台積電在美國亞利桑那州進行大規模投資的計劃而言，一個關鍵癥結是，如果該公司接受美國聯邦資金，超額利潤，即回報高於預測的部分將需要與美國政府分享。這樣的要求使補貼政策在政界更容易被接受，但在經濟低迷的周期中可能會讓公司難以接受，尤其是考慮到建設尖端晶片工廠前期所需的巨額資本支出。

台積電預計，該公司今年的資本支出將下降至320億至360億美元之間，與2023年初的預期持平。該公司去年的資本支出為363億美元。資本支出縮減的程度最終將取決於經濟低迷的持續時間。

台積電還預計本季度的銷售將繼續低迷。按其預期的中間值計算，以美元計算的收入將環比下降約7%，同時利潤率也將縮水。台積電預測，2023年全年的收入將同比下降低至中個位數的百分比。

雖然台積電的利潤仍然超過了標普全球市場財智分析師的預期，但其黯淡的前景提醒人們，晶片行業的困境不是一朝一夕的問題。

半導體公司仍在消化大量庫存。根據摩根士丹利的數據，到2022年底，半導體供應鏈中的公司存貨周轉天數為132天，歷史平均水平約為85天。

同時，消費者對小型設備的需求似乎仍然疲軟。根據研究公司Canalys的數據，2023年第一季度，全球智能手機出貨量同比下降12%。國際數據公司的數據顯示，個人電腦的銷售較上年同期下降了29%。來自雲計算的需求也在放緩。

中國大陸的重新開放有所幫助，但不足以扭轉局面。最近一個季度，來自大陸的收入佔台積電總收入的15%，前一個季度為12%。

世界上很多製程最先進的晶片是台積電製造，且該公司的市盈率相對較低，遠期市盈率為15倍，相比之下，費城半導體指數則為近27倍。但該股必須應對地緣政治方面的不確定因素：該公司的業務主要在台灣，而台灣本身又是全球戰略熱點之一，而且該公司還必須應對華盛頓方面的壓力。

台積電強大的技術和市場地位是不可否認的，但其所屬行業的地緣政治色彩越來越濃重，而且地處一個危險的地區。這些不利因素看起來可能不會很快消散。

本文獲《聯合早報》授權轉載

