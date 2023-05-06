查理斯加冕禮︱凱特不戴后冠　McQueen銀色刺繡桂冠超搶鏡

查理斯三世加冕禮開始，王儲威廉王子與威爾斯王妃凱特（Kate Middleton，Princess of Wales）同步進場。

41歲的凱特選擇了其心愛的英國品牌Alexander McQueen的象牙色真絲長裙，禮服上飾有銀條和螺紋刺繡，玫瑰、薊、水仙花和三葉草圖案分別代表英國聯合王國的四個國家。

查理斯加冕禮：威廉夫婦與夏洛特公主、路易小王子。（Reuters）

凱特沒有戴皇冠，而是戴上Jess Collett x Alexander McQueen設計的頭飾，上面飾有銀條、水晶和銀線工藝的三維葉子刺繡。至於其女兒夏洛特公主（Princess Charlotte）亦戴上迷你版「同款」頭冠。過往凱特在重要的王室場合都會穿着Alexander McQueen的設計，其大婚時正請了McQueen創意總監Sarah Burton為她設計婚紗。

為了向已故戴安娜王妃致敬，她佩戴了屬於戴妃的珍珠及鑽石耳環，這對耳環為戴妃在1981年嫁予查理斯前，對方贈送給她的禮物。這也是戴妃最喜愛配戴的耳環之一，在出訪澳洲、加拿大、意大利時都配戴過。凱特自已在官方的40歲生日照，以及去年英女王國葬上，亦配戴了這對耳環。

至於凱特頸上，則是戴上喬治六世送予女兒——當時伊利沙伯公主的花彩項鍊，向這位已故女王致敬。這項鍊由105顆鑽石鑲嵌而成，也是女王生前最喜愛的飾物之一。

威爾斯王妃凱特戴上Jess Collett x Alexander McQueen設計的頭飾，上面飾有銀條、水晶和銀線工藝的三維葉子刺繡。（Getty）