查理斯三世︱加冕專用「聖愛德華王冠」　英王一生僅戴一次

查理斯三世（King Charles III，又譯查爾斯三世）2022年9月登基後，2023年5月6日香港時間下午6時舉行加冕大典。在典禮上，查理斯戴上的兩頂王冠，分別是聖愛德華王冠（St Edward's crown）與帝國王冠（Imperial State Crown），其中聖愛德華王冠是君主只會公開戴一次的王冠。



英王查理斯三世（King Charles III）的加冕儀式上，大主教向他授予的王冠，正是聖愛德華王冠。

這頂「紫王冠」的名字源自虔誠的英格蘭11世紀君主懺悔者愛德華（Edward the Confessor），王冠背後也大有故事。

目前鑲有444粒寶石的聖愛德華王冠於1661年製造，並非最初版本，此因在1649年，英王查理一世（Charles I）得罪議會遭斬首，原版王冠已遭熔毀，至他的兒子查理二世（Charles II）1660年復辟王室，新的「紫王冠」便是為其加冕禮鑄造。

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聖愛德華王冠由純金框架製成，鑲有紅寶石、紫水晶、藍寶石、碧璽等，價值連城，是專用於英國君主加冕禮的王冠，在查理二世後，1685年的詹姆士二世、1689年的威廉三世都戴起它接受加冕，但它也一直有弱點：在1911年之前它重達2.6公斤，為多位君主帶來不堪負荷的頭痛問題。

據網站The Court Jeweller所述，到了1702年安妮女王（Queen Anne）時代至1902年愛德華七世（King Edward VII）時代，聖愛德華王冠會在加冕禮「現身」惟並非戴在君主頭上，例如1838年維多利亞女王19歲加冕時，便是戴上較輕、逾1公斤的帝國王冠（Imperial State Crown）。

1902年愛德華七世一度決定在加冕禮戴聖愛德華王冠，但他當時做手術後不久，最終還是接受醫生建議，戴上帝國王冠。

至1911年的喬治五世加冕禮，王室決定讓聖愛德華王冠「瘦身」，從2.6公斤減重至2.23公斤，終令君主在加冕禮戴上聖愛德華王冠的傳統恢復。英女王伊利沙伯二世也是戴起這頂王冠加冕，如今她的兒子查理斯三世也是這樣做。

「工作用」帝國王冠

在加冕儀式後段，查理斯則戴上第二頂王冠：帝國王冠，包括在他離開西敏寺、巡遊回白金漢宮的時候。

這頂重量較輕、被視為「工作用」的王冠，不止出現於加冕典禮，英國君主通常會在國家級場合配戴，例如是每年的英國國會開幕大典。