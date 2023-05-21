烏克蘭仍控制要塞？澤連斯基確認：巴赫穆特落入俄軍手中

俄羅斯國防部5月21日稱已完全控制烏克蘭東部巴赫穆特（Bakhmut）。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日承認有折損，並稱不認為烏軍仍控制巴赫穆特。他這番話與烏軍方說法相左。



俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）21日在Telegram發布影片，稱在當地21日中午時間已完全控制巴赫穆特。

正在日本廣島出席七國集團（G7）峰會的澤連斯基21日被問及巴赫穆特是否仍由烏克蘭控制時，他回答稱「我認為不是」。

澤連斯基稱不認為俄軍已奪得巴赫穆特，但當地已遭摧毀，所剩無幾，又指「今天巴赫穆特僅存在於我們心中」。

關於巴赫穆特目前控制權誰屬，連烏克蘭內部都有不同的說法。21日較早時有報道稱，烏國防副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）否認此事，稱巴赫穆特形勢十分危急，烏軍在當地西南部維持防禦。

烏克蘭軍東部部隊發言人Serhiy Cherevatyi在21日對美媒否認巴赫穆特落入俄軍手中，稱部隊在該市激戰不停。

烏克蘭總統府顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）的回應看來也是傾向於否認。他稱這已不是俄方第一次有類似的說法，普里戈任的言論目標是想轉移外界對澤連斯基高調外訪的注意力，包括20日出席七國集團峰會。