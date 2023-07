米蘭昆德拉逝世終年94歲　《生命中不能承受之輕》享負盛名

國際著名的捷克裔作家米蘭·昆德拉(Milan Kundera)7月11日在法國巴黎逝世,終年94歲。



捷克電視台(ČT24)7月12日最先報道米蘭昆德拉的死訊,位於布爾諾(Brno)的摩拉維亞圖書館(Moravian Library)向傳媒表示,這位文壇大師在長期患病後,11日在巴黎與世長辭。法國加利馬爾出版社(Gallimard)也在同日證實消息。

米蘭·昆德拉1929年生於捷克布爾諾(Brno),1967年出版第一部小說《玩笑》(The Joker),內容描繪捷克斯洛伐克(Czechoslovak)的共產政權。

他1979年推出《笑忘書》(The Book of Laughter and Forgetting),1980年代出版的《生命中不能承受之輕》(The Unbearable Lightness of Bein)更是享負盛名,讓他一直成為諾貝爾文學獎的大熱人選之一。

他1968年參與「布拉格之春」的改革運動,批評蘇聯入侵捷克,他之後在1975年流亡法國,並成為法國公民,他的作品在1989年天鵝絨革命前均在捷克斯洛伐克被禁。至2019年11月,他才重新獲發捷克公民身份。

雖然重獲公民身份,但米蘭昆德拉一直沒有返回捷克,他曾稱「我已帶着布拉格(捷克首都)與我離去:氣味、味道、語言、風景、文化」。