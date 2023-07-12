米蘭昆德拉逝世終年94歲　《生命中不能承受之輕》享負盛名

國際著名的捷克裔作家米蘭·昆德拉（Milan Kundera）7月11日在法國巴黎逝世，終年94歲。



捷克電視台（ČT24）7月12日最先報道米蘭昆德拉的死訊，位於布爾諾（Brno）的摩拉維亞圖書館（Moravian Library）向傳媒表示，這位文壇大師在長期患病後，11日在巴黎與世長辭。法國加利馬爾出版社（Gallimard）也在同日證實消息。

米蘭·昆德拉1929年生於捷克布爾諾（Brno），1967年出版第一部小說《玩笑》（The Joker），內容描繪捷克斯洛伐克（Czechoslovak）的共產政權。

他1979年推出《笑忘書》（The Book of Laughter and Forgetting），1980年代出版的《生命中不能承受之輕》（The Unbearable Lightness of Bein）更是享負盛名，讓他一直成為諾貝爾文學獎的大熱人選之一。

他1968年參與「布拉格之春」的改革運動，批評蘇聯入侵捷克，他之後在1975年流亡法國，並成為法國公民，他的作品在1989年天鵝絨革命前均在捷克斯洛伐克被禁。至2019年11月，他才重新獲發捷克公民身份。

雖然重獲公民身份，但米蘭昆德拉一直沒有返回捷克，他曾稱「我已帶着布拉格（捷克首都）與我離去：氣味、味道、語言、風景、文化」。