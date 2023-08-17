中國-南亞博覽會｜SCCI主席專訪：中國和南亞互利合作潛力巨大

新華社8月17日發布南亞區域合作聯盟工商會主席烏丁專方內容。

南亞區域合作聯盟工商會（SCCI）主席烏丁在昆明參加第七屆中國-南亞博覽會（南博會）期間接受新華社記者專訪時表示，中國和南亞互利合作潛力巨大，希望雙方找到新的貿易增長點，為中國和南亞企業提供更多合作機遇。

本屆南博會8月16日至20日在昆明舉辦。中國商務部提供的數據顯示，2013年首屆南博會召開時，中國和南亞國家貿易總額不足千億美元，2022年雙方貿易總額已接近2000億美元，年均增長率高達8.3%。此外，中國是南亞國家的主要貿易夥伴，已連續多年成為巴基斯坦、孟加拉國、馬爾地夫等國最大貿易夥伴。

截至目前，中國在南亞地區累計投資接近150億美元，完成工程承包營業額超過2000億美元。中巴經濟走廊項目穩步推進，漢班托塔港、瓜達爾港帶動所在國家産業升級。孟加拉國帕德瑪大橋、尼泊爾博克拉機場等多個合作項目完成，為南亞國家發展和地區互聯互通作出實實在在的貢獻。

烏丁引用中國諺語「遠親不如近鄰」來描述中國同南亞國家的關係。「我們本着互惠互利的原則，希望中國繼續保持開放的市場。」他説，盡管南亞國家目前面臨一係列金融和商業挑戰，但仍然希望和中方在互利合作的基礎上找到新的增長點。

烏丁説，「我們一直致力于發掘更多合作機遇」。基于悠久的歷史聯繫，未來南亞國家和中國應在相互學習和包容的背景下，深化人文交流。

他表示，南亞國家擁有獨特的旅遊資源，對中國具有巨大潛力。雙方可在旅遊、商業等領域實施更加靈活的簽證制度，以進一步促進區域間交流。

烏丁認為，全球和地區格局正在經歷前所未有的變化，南亞國家和中國更應該密切合作，發揮傳統友誼和地緣相近的優勢，充分發展經濟互補合作，繼續拓展合作領域。