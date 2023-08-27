日本研究：幼童發育遲緩與電子屏幕使用時間相關

日本一項最新研究指出，兒童一歲時每天使用電子屏幕超過一小時，與他兩歲時在溝通、精細動作、解決問題以及個人和社交技能等方面的發育遲緩存在關聯。



新華社報道，日本東北大學等機構的研究人員日前在《美國醫學會雜誌・小兒科》雜誌發表報告說，他們於2013年7月至2017年3月間，從日本宮城縣和岩手縣的50家產科診所和醫院招募了7,097對母子，根據每天電子屏幕使用時間，將兒童分為4組。

在這些兒童成長到2歲和4歲時，研究人員分析他們1歲時花在電子屏幕上的時間，與他們2歲和4歲時的5個發育指標之間的相關性。這些指標是：溝通、大肌肉運動、精細動作運動、解決問題，以及個人和社交技能。

研究結果發現，兒童2歲時，將母親在他1歲時報告每天有4小時或更長電子屏幕使用時間的兒童與少於1小時的兒童相比，前者表現出的電子屏幕使用時間與兒童發育遲緩之間的相關性最為顯著。

在人手一機的時代，幼童成長很難不受手機或電子熒幕的影響。如何就此教育子女以及管理使用手機的時間，考起各位家長。（Raychan/unsplash）

在溝通技能方面，前者發育遲緩的可能性與後者相差4.78倍；在大肌肉運動技能方面，前者與後者相差1.46倍；在精細動作運動技能方面，為1.74倍；在解決問題技能方面，為2.67倍；在個人和社交技能方面，為2.1倍。

研究人員指出，到兒童4歲時，電子屏幕使用時間與發育遲緩的相關性僅體現在溝通和解決問題方面，但這2項指標出現發育遲緩的可能性在降低。

具體而言，母親在他1歲時報告每天電子屏幕使用時間超過4小時的兒童與少於1小時的兒童相比，前者4歲時溝通技能發育遲緩的可能性與後者相差2.68倍，解決問題技能發育遲緩的可能性與後者相差1.91倍。

該研究的局限性在於電子屏幕使用時間中未區分教育目的和其他目的，也沒有考慮電子屏幕使用時間的積極影響。研究人員表示，未來將進一步研究電子屏幕使用時間對兒童發育的影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

