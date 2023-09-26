加拿大下院議長致敬納粹老兵　猶太人組織與俄羅斯波蘭譴責

因烏克蘭總統澤連斯基來訪而受邀參加拿大國會會議的嘉賓包括98歲的洪卡（Yaroslav Hunka），加下議院議長羅塔（Anthony Rota）介紹稱此人時稱他是「第二次世界大戰期間為烏克蘭獨立而反抗俄羅斯人的鬥士」。此言一出即引起一些群體與國家強烈不滿。



洪卡其實是德國納粹武裝親衛隊（Waffen-SS）「加利西亞」志願師的前成員，它由烏克蘭民族主義者組成，不僅與紅軍作戰，還因對猶太人、波蘭人、白羅斯人和斯洛伐克人的暴行而聞名。洪卡卻在國會接受人們兩度起立鼓掌。

美國猶太人權組織西蒙維森塔爾中心（Simon Wiesenthal Center）對議長的行為表示譴責並要求道歉。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱納粹罪行沒有時效，如此粗心大意的記錯令人髮指。他說有人對二戰歷史的無知，導致法西斯主義在不同地方被表現出來。

圖為俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）2023年3月21日抵達克里姆林宮，為中俄領導人會面作準備。（Reuters）

波蘭駐加拿大大使傑爾斯基（Witold Dzielski）說，波蘭永遠不會同意洗白納粹，並期待加拿大國會為邀請並致敬洪卡而道歉。

羅塔事後發聲明道歉，稱為自己的疏忽負責，他稱這麼做完全是他個人自發行為。他稱隨後了解到更多資訊，對自己邀請洪卡的決定感後悔，並向猶大社群表達最深切的歉意。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）稱，他和澤連斯基及其代表團都不知羅塔邀請烏克蘭老年黨衛軍分子以及向其致敬的計劃。