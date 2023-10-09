中東6國包括沙特重申自願調整石油產量承諾

在以巴激烈交戰之際，中東6國包括沙特阿拉伯重申對「集體與自願調整」石油產量的承諾。



沙特通訊社（SPA）報道，巴林（Bahrain）、伊拉克、科威特、阿曼（Oman）、沙特和阿聯酋石油部長，10月8日在利雅得（Riyadh）舉行聯合國中東和北非氣候週（MENA Climate Week）活動期間召開會議。

6國石油部長重申石油生產國合作憲章（簡稱DoC）簽署國願意隨時採取額外措施，在石油輸出國組織及盟國（OPEC+）的強大凝聚力下繼續努力支持市場穩定。

OPEC+是由石油輸出國組織（OPEC）和非OPEC產油國，包括俄羅斯組成。

OPEC+在6月同意將4月份首次實施的自願減產期限延長到2024年底。沙特和俄羅斯的額外自願減產期限則延長至2023年底，並每月進行檢討。

在沙俄兩國宣布繼續自願減產石油到12月底後，OPEC+並沒有改變石油產量政策。

2017年11月30日，24個石油生產國包括14個OPEC國家和10個非OPEC國家在維也納簽署OPEC與非OPEC合作宣言（Declaration of Cooperation），稱「石油生產國必須共同合作，以實現石油市場的持久穩定，造福石油生產國和消費者」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

