《紐約時報》技術人員發起罷工　反對強制回公司辦公

《紐約時報》（New York Times）的技術人員指責公司單方面強迫他們回公司辦公，且未與職員進行「真誠的談判」，因此計劃在當地時間星期一（10月30日）發起罷工行動。



彭博社報道，這些計劃開展為期半天罷工行動的技術人員包括軟件工程師和產品經理等。

紐約時報技術公會說，罷工行動將從下午1時（香港時間星期二凌晨1時）開始，工會將在《紐約時報》位於曼哈頓的總部外，以結合線上和線下的方式舉行示威，一些員工將穿上萬聖節服裝。

工會說，技術公會近700名員工的絕大多數已同意參加罷工。

據了解，職員們與《紐時》管理層的合同談判已持續了15個月，他們指責《紐時》一直在拖延談判進程，並試圖限制他們在家辦公的能力。

美國全國勞資關係委員會發言人Kayla Blado說，委員會的檢察官認為，《紐時》單方面實施要求職員重返辦公室的計劃，且此前並未就此與工會進行談判，違反了聯邦法律。

Kayla Blado在一封電子郵件中說，如果不能達成和解，該機構的一名地區主管將對《紐時》提出投訴。

《紐時》尚未對此作出回應。

技術公會主席Kathy Zhang說，《紐時》管理層單方面強加政策，並威脅員工若不遵守就會受到懲罰，這種行為就好像員工從未成立過工會一樣。

在《紐時》受眾部門工作的Kathy Zhang說：「公司繼續表現得好像我們不存在一樣……我們希望，當我們展示出團結，有多少會員對管理層的行為感到強烈不滿時，他們就會看到我們是認真的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

