萊希抵達利雅得　伊朗總統2012年以來首訪沙特阿拉伯

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）當地時間11日上午抵達沙特阿拉伯（又稱沙烏地阿拉伯、沙烏地），將出席12日在沙特首都利雅得舉行的阿拉伯-伊斯蘭國家領導人就加沙局勢舉行的聯合特別峰會。



會議由伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation，OIC）組織舉行。法媒6日稱，阿拉伯國家聯盟（Arab League）有關以巴衝突的會議，安排在峰會前一天進行，即是11日。

圖為伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）2023年11月8日在塔吉克（Tajikistan）首都杜尚別（Dushanbe）與塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon，不在圖中）舉行會議。（Press Service of the President of Tajikistan/Handout via REUTERS）

萊希和沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）10月12日首度通話，兩人都表示支持巴勒斯坦。伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）稱兩人討論「結束針對巴人戰爭罪行的必要性」。

伊沙都不承認以色列，儘管在以巴戰爭爆發前，沙特參與美國斡旋的有關沙以關係正常化可能性的討論。伊朗則長期為巴勒斯坦極端組織哈馬斯提供財務和軍事支援。

這也是伊朗總統自2012年以來首次訪問沙特。此前，時任伊朗總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）2007年和2012年兩次訪問沙特。

沙特與伊朗2016年斷絕外交關係。但在中國斡旋下，沙特與伊朗兩國代表2023年4月簽署聯合聲明，宣布正式恢復外交關係。