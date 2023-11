萊希抵達利雅得　伊朗總統2012年以來首訪沙特阿拉伯

伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)當地時間11日上午抵達沙特阿拉伯(又稱沙烏地阿拉伯、沙烏地),將出席12日在沙特首都利雅得舉行的阿拉伯-伊斯蘭國家領導人就加沙局勢舉行的聯合特別峰會。



會議由伊斯蘭合作組織(Organisation of Islamic Cooperation,OIC)組織舉行。法媒6日稱,阿拉伯國家聯盟(Arab League)有關以巴衝突的會議,安排在峰會前一天進行,即是11日。

圖為伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)2023年11月8日在塔吉克(Tajikistan)首都杜尚別(Dushanbe)與塔吉克總統拉赫蒙(Emomali Rahmon,不在圖中)舉行會議。(Press Service of the President of Tajikistan/Handout via REUTERS)