卡梅倫任英國新外長　英國政界議論對華政策會否變　首相府：不改

英國首相府發言人說，新任外交部長卡梅倫（David Cameron）將延續政府應對全球挑戰的現有方針，包括對華政策和以巴衝突。



綜合路透社和彭博社報道，卡梅倫在2010年至2016年出任英國首相期間，開創英中關係「黃金時代」，大力推動和中國的經貿等各方面合作。

卡梅倫在2010年11月率領內閣部長和英國工商界領袖代表團訪問北京，而中國國家主席習近平也在2015年10月訪問英國，卡梅倫邀請習近平一起喝啤酒，兩人過後還自拍合影，把兩國關係推向高峰。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）的發言人星期一（11月13日）告訴記者，「首相和外長對以色列-加沙衝突的立場明顯是一致的」。

當被問及在卡梅倫領導下的英國對華政策是否會有所改變時，這名發言人說：「我們將繼續維持一貫的對華政策。」

圖為2023年11月13日英國前首相卡梅倫在內閣改組中被任命為外交大臣後開唐寧街10號首相府。（Reuters）

保守黨外交事務委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）受訪時說，卡梅倫將發現國會如今在中國問題上的態度發生了很大變化，與中國的關係是英國面臨的首要挑戰，要如何把外交政策引向須推進的地方會有難度。

對華政策跨國議會聯盟執行董事裴倫德（Luke de Pulford）認為，英國任命卡梅倫為外長後，可能會淡化與中國的分歧，並尋求與北京建立更密切的商業聯繫。

他說：「卡梅倫在北京眼裏並不是強硬的談判代表，除了北京，很難看出還有誰能從卡梅倫擔任外長獲益。」

英國首相辦公室星期一宣布，前首相卡梅倫被任命為外長，接替祁湛明（James Cleverly）。此前擔任外長的祁湛明剛被任命為內政部長，以接替稍早前被解職的柏斐文（Suella Braverman）。

彭博社指辛偉誠可能試圖藉此贏得更多中間派選民，因為卡梅倫之所以能在2010年和2015年當選，中間派是一股很關鍵的力量。

柏斐文為人好鬥激進，一年前辛偉誠招攬她入閣是為了爭取黨內右翼對自己的支持。

本文獲《聯合早報》授權轉載

