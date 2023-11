韓國樂天百貨戶外電子板驚現威脅強姦女性訊息

根據韓國社交網絡以及業界11月16日消息,14日晚上10時左右,首爾中區樂天百貨總店外的電子顯示器顯示一條訊息,稱「我要強姦所有韓國女性。」另一頁也顯示英語版的"I‘m going to rape every women in Korea"。



樂天百貨已報警。

韓聯社報道,威脅訊息是以韓文和英文寫的。

戶外電子板是樂天百貨聖誕裝飾的一部份,任何人都可透過掃描電子板前的二維碼發布訊息,以「數碼明信片」形式發布。不少人會利用電子板祝福他人,或是向人示愛等。

當時一名保安員在街上當值時發現這條訊息呈現,發送了一條新訊息並將它「洗版」。另有一名路過的市民看到訊息,向客戶服務中心報告。

《中央日報》引述樂天稱,其系統會審查並過濾包括俚語在內的60萬禁用語,但樂天承認有些字句沒被篩檢到。

樂天百貨稱要求警方追查發送威脅訊息者的身份,並暫停讓人們在電子板發訊息的活動。現在電子板改為切換呈現不同的聖誕節相關影像。

自韓國多次發生性別暴力案件後,人們對韓國女性安全的擔憂日益加劇。 《韓國先驅報》9月稱韓國法院傾向於考慮加害方的減刑因素,令人們的擔憂進一步增加。

