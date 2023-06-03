廣州融創雪世界室內滑雪場：廣州熱雪奇蹟交通門票設施酒店懶人包

廣州熱雪奇蹟（原名：廣州融創雪世界）設施、門票、周邊娛樂、住宿、交通全方位攻略！以往想去滑雪少不免要飛往北海道、韓國或歐美等地，但日後不用再山長水遠去旅行都可滑雪，只要到廣州熱雪奇蹟，就可以在全球第2大室內滑雪場中滑雪了！



廣州熱雪奇蹟除了多種滑雪道讓大家挑戰外，亦有冰雕、冰上碰碰車等各式活動，想近近地去廣州滑雪就要留意，KKday小編帶來的廣州熱雪奇蹟設施、門票、交通及其他配套的介紹了！

1. 廣州熱雪奇蹟簡介

廣州熱雪奇蹟於2019年開幕，位於廣州市花都區北部的廣州融創文旅城之中。整個融創文旅城面積達約220萬平方米，設有融創樂園（大型機動遊戲遊樂園）、廣州熱雪奇蹟（室內滑雪場）、融創水世界（水上樂園）、融創體育世界（兒童天地）及融創茂商場，當中廣州融創雪世界及融創水世界一同設立於融創茂商場內，自開幕以來深受歡迎。

廣州熱雪奇蹟是全球第2大的室內滑雪場，滑雪場佔地面積約7.5萬平方米👇👇👇

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滑雪場劃分為2大主要區域，包括滑雪區及娛雪區，場內設有不同難度的滑雪道及冰上活動，新手或老手都有玩樂選擇！

2. 廣州熱雪奇蹟交通方式

廣州熱雪奇蹟所在的廣州融創文旅城位於廣州花都區，花都區距離廣州市中心約1小時車程，地理位置相較其他廣州景點偏遠，想去廣州熱雪奇蹟滑雪的話，不妨參考以下不同交通方式前往。

2.1 環島中港通巴士

環島中港通巴士由香港出發，可以直通天華、番禺、花都及越秀，當中下車點花都新世紀酒店最為接近廣州熱雪奇蹟，下車後轉乘的士，只需約15分鐘即可到達。而且環島中港通巴士上車點眾多，港九新界都可上車，雖然行車時間約需3至4小時，但相對較為方便。

2.2 香港高鐵（香港西九龍高鐵站＜－＞廣州東站）

想節省交通時間，可由香港西九龍高鐵站上車至廣州東站，再轉乘高鐵至廣州北站，於廣州北站轉的士前往廣州熱雪奇蹟，整個行車時間約為2小時，車費約需花費$470。

想知道所有香港高鐵及內地高鐵的時間表、行車時間及車費等，可於Apple App Store或Google Play下載官方手機應用程式「鐵路12306」，即時了解即日及未來日子的高鐵詳情。

2.3 香港高鐵（香港西九龍高鐵站＜－＞廣州南站）

另一個更快捷的交通方式，是由香港西九龍高鐵站上車至廣州南站，轉乘高鐵至廣州北站，於廣州北站再轉的士前往廣州融創雪世界，整個行車時間約為1小時45分鐘，車費約需花費$470，大家可用「鐵路 12306」 機應用程式了解班次的最新消息。

3. 廣州熱雪奇蹟「滑雪區」

廣州熱雪奇蹟是全球第2大大型室內滑雪場地，面積約為杜拜室內滑雪場的3倍，園內的滑雪場以難度劃分滑雪道區域，分別為小熊道、企鵝道、雪兔道、穈鹿道及老虎道，新手及老手都可找到適合自己的滑雪道。

滑雪區域設有適合零基礎的單板練習道、雙板練習道、中級道、2條高級道等5條不同難度的雪道。其中室內雪場少見的兩條立體交叉雪道的設計讓中高級滑雪愛好者感受不一樣雪道變化帶來的樂趣。另外，中級道與雙板練習道通過中段緩衝區域組成了長達460米的超長室內高山滑雪雪道。

滑雪區整體落差66米，擁有五條不同難度的雪道，坡度從7°到21°，平均寬度35米，覆雪厚度常年保持在50厘米，其中上行設備包括1條雙人座椅索道，8條魔毯 。

廣州熱雪奇蹟滑雪道詳情

小熊道（初級，全長70米，平均坡度：8度）：適合零基礎玩家，超級魚雷區

企鵝道（中級，全長70米，平均坡道：13.6度）：單板練習道

雪兔道（中級，全長300米，平均坡道：11.8度）：適合初學者學習控速控彎，魚雷區

糜鹿道（高級，全長230米，平均坡道：18.8度）：適合中高級者鞏固滑雪動作

老虎道（高級，全長近220米，平均坡度：20.8度）：適合高級進階



除了滑雪道外，廣州熱雪奇蹟滑雪區內的中高級滑雪道中，更設有國內首創的混搭索道，吊椅及吊籃2款座艙混搭，讓大家可以一試不同座艙於索道上俯瞰雪地的美景，全方位欣賞冰雪天地的美。

4. 廣州熱雪奇蹟「娛雪區」

廣州熱雪奇蹟另一重點區域則是娛雪區，佔地面積約為1.7萬平方米👇👇👇

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娛雪區分為6個小分區，為非滑雪人士提供6款冰上遊樂活動，包括冰凍星球、飛躍冰川、雪上飛碟、冰上碰碰車、冰上自行車、探險步道等；娛雪區門票為2小時門票，需與滑雪區分開購票，門票收費可參考下面門票詳情。

廣州熱雪奇蹟娛雪區設施

探險步道：75米

冰上碰碰車：800平方米

冰上自行車：200平方米

雪上飛碟：600平方米

飛躍冰川：83米

冰凍星球：1,200平方米



5. 廣州熱雪奇蹟門票及配套設施收費

廣州融創文旅城內各個園區均需分開購票，而廣州融創雪世界中的2大區域「滑雪區」及「娛雪區」則需再分別購買分區入場票，大家入場前記得要確認想去的區域門票詳情，以免買錯門票不能入場喔！

5.1 廣州熱雪奇蹟「滑雪區」門票詳情

廣州熱雪奇蹟「滑雪區」門票以滑雪道的難度劃分為初級滑雪門票及高級滑雪門票，初級滑雪門票可以在場內指定滑雪道暢玩3小時，而高級滑雪門票則可以在場內指定滑雪道滑雪4小時。

以上各款門票都已包括滑雪服、滑雪鞋、頭盔、滑雪板及可以自由使用自動電梯，無須擔心沒有自家裝備滑雪；不過要注意各門票的滑雪時間，逾時將會被收取超時費用。

廣州熱雪奇蹟「滑雪區」和「娛雪區」的入場券詳情👇👇👇

5.2 廣州熱雪奇蹟「娛雪區」門票詳情

廣州熱雪奇蹟「娛雪區」的門票則為劃一收費，大人小童同價，已包括滑雪服及雪地鞋，可在娛雪區內任玩2小時，超時同樣會收取超時費。

不過要留意，購票時需要事先選定入場時間，早場時間為12時起，午場時間為13-15時，下午場則為15-16時起。

6. 廣州熱雪奇蹟周邊餐飲

在廣州熱雪奇蹟遊玩一番過後，一定會想去附近醫醫肚！廣州融創雪世界內自設3間餐廳，包括雪山驛站、勃朗峰及雪域餐廳；廣州融創茂商場內亦有不少餐飲選擇，當中香港人喜愛的探魚及喜茶均有得食；而內地的社交平台上，亦有其他餐廳推介，包括主打牛花粥及粥底火鍋的順德平靚正秘製牛花粥、主打特式燒餅及片皮鴨的八旗燒餅、打卡必去的富合牛肉火鍋、正宗泰式風味的夠嘆排檔等，各式美食都有，輕鬆醫肚！

7. 廣州熱雪奇蹟住宿推介

廣州熱雪奇蹟地理位置與廣州市中心約有1小時車程的距離，不想太奔波勞碌的話不妨在廣州熱雪奇蹟附近酒店落腳。廣州融創文旅城內設有3間主題酒店，包括廣州施柏閣大觀酒店、廣州融創施柏閣酒店及廣州融創堇山酒店，3間酒店均位於融創茂商場後面，步行到廣州熱雪奇蹟及融創茂商場只需15至20分鐘即可，每晚房價約$1,000起，每日包早餐。

【本文獲「KKday」授權轉載。】