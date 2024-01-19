安提瓜和巴布達總理布朗將訪華

撰文：許懿安
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中國外交部發言人毛寧1月19日宣布，安提瓜和巴布達（Antigua and Barbuda）總理布朗（Gaston Browne）應國務院總理李強邀請，1月22日至28日對中國進行正式訪問。

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