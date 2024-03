美國研究：「殺豬盤」全球盜取逾750億美元

美國學者的最新研究發現,「殺豬盤」詐騙集團可能從世界各地的受害者偷竊了超過750億美元,遠遠超過之前的估計。



聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)去年9月發布的報告估計,東南亞有組織詐騙集團盜竊了75億至125億美元。

德克薩斯大學奧斯汀分校(University of Texas at Austin)的金融學教授格里芬(John Griffin)和研究生梅凱文(Kevin Mei)收集了4000多名詐騙受害者的加密貨幣地址,利用區塊鏈追蹤工具,追蹤了從受害者到詐騙集團的資金流。這些詐騙集團主要來自東南亞。

格里芬告訴彭博社,從2020年1月到2024年2月的四年裏,犯罪集團向加密貨幣交易所轉移了超過750億美元的資金。當中一部分可能是其他犯罪活動的收益。

這份名為《加密貨幣如何資助奴隸制?殺豬盤經濟學》(How Do Crypto Flows Finance Slavery? The Economics of Pig Butchering)的研究報告於星期四(2月29日)發布。報告指出,詐騙犯一拿到資金,通常會轉換成流行的穩定幣泰達幣(Tether)。調查詐騙犯使用的加密貨幣地址發現,84%的交易量使用泰達幣。

格里芬說:「過去通過金融系統轉移這麼多現金是極其困難的。你必須通過銀行,並遵循銀行的『了解你的客戶』程序。再不然,你就得用袋子裝現金了。」

泰達幣行政總裁阿多諾(Paolo Ardoino)發聲明指這份研究報告是虛假和有誤導性的。「使用泰達幣,每一個動作都是在線的,每一個動作都是可追蹤的,每一項資產都是可扣押的,每一個罪犯都是可以抓捕的。我們與執法部門合作,就是為了做到這一點。」

儘管泰達幣與當局合作凍結同欺詐相關的賬號,但很多時候受害者報案時,詐騙犯已經套現。

來自美國費城的科技從業者達塔(Shreya Datta)就這樣上了當。達塔去年1月在約會應用Hinge遇到自稱是法國葡萄酒商的「安塞爾」(Ancel),陷入他的魅力攻勢。

安塞爾告訴達塔,他通過投資賺了很多錢,並發給她一個下載加密貨幣交易應用的連結。達塔在加密貨幣交易所Coinbase將她的部分積蓄兌換成加密貨幣,投入這款假冒應用。最初她可以提取收益,這讓她有信心投入更多。

在安塞爾的慫恿下,她投入全部存款45萬美元。去年3月,當她嘗試提取收益時,卻被要求繳納「個人稅」,她意識到不對勁,最後發現安塞爾的照片實際上盜用自一名德國健身網紅。

美國聯邦調查局(FBI)告訴法新社,去年有超過4萬人向互聯網犯罪投訴中心報告因加密貨幣欺詐蒙受損失,總計遠超過35億美元,且許多受害者往往因為羞恥而不敢報案。

美國加州檢察官韋斯特(Erin West)說:「成為這種極度高超心理騙局的受害者其實並不可恥。受害者真的是被洗腦了。」

本文獲《聯合早報》授權轉載