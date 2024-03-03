美國首次向加沙空投人道援助　多方批評：糟糕做騷和軟弱無能表現

巴勒斯坦與以色列衝突持續之際，加沙地帶的人道主義危機仍在不斷加劇，此時，美國首次向加沙空投援助物資。



據美聯社、美國有線電視網絡（CNN）當地時間3月2日報道，當天有三架美國C-130軍用運輸機沿加沙西南部海岸線向該地區空投了66捆約3.8萬份食物，但沒有水和醫療用品。此次空投得到了來自約旦皇家空軍的協調配合，約旦皇家空軍當天在加沙北部兩度空投食物，近幾個月也已完成數輪空投。

當天空投結束後，美國拜登在社交媒體上發文表示，流入加沙地帶的援助數量仍然「遠遠不夠」，美國「將會繼續竭盡全力獲得更多援助」。

以巴戰爭：加沙南部一處海灘2024年2月27日有大批民眾聚集，等待人道物資包裹空投到該處（Reuters）

然而，美國這一空投行動，卻引發了多方的批評聲，美媒認為此舉意味着美國放棄了對加沙的地面援助。眾多援助組織人士批評稱，空投可以「拍照做騷」，但卻是最糟糕的一種援助方式，專家們認為，空投耗費高、援助少、精準度差、危險性強，根本無法對當前加沙地帶的人道主義危機產生有意義的影響，還會產生諸多問題。

眾多專家還將矛頭指向以色列，批評以色列阻礙了加沙的人道主義援助行動，但以方對此卻堅決「甩鍋推責」。英國《衛報》採訪的一名專家直言，如今開始空投援助恰恰是美國軟弱和無能的表現，表明美國不願意對抗以色列，美國無法說服以色列允許通過地面通道向加沙提供援助。

當地時間3月1日，美國總統拜登宣布，將向加沙地帶空投援助物資。此前一天，加沙北部一處救援物資領取點在分發麵粉糧食物資時遇襲，最新數據顯示死亡人數已經上升至118人，傷者760人，這一「麵粉大屠殺」引發國際社會高度關注。聯合國表示，加沙地帶230萬人口中有四分之一面臨飢餓，援助官員說，空投不是分發援助的有效手段，而是最後的手段。

空投當天，美國中央司令部在其X平台帳號發文稱：「這次聯合行動包括有美國空軍和約旦皇家空軍的C-130運輸機，以及各自的陸軍士兵，他們專門負責空中運送物資，準備了包裹，並確保了食品援助的安全投放。」

白宮方面則表示，未來將進行更多的空投援助行動，一名美國高級官員表示，當天已看到有巴勒斯坦平民走近並分發了一些援助物資。

美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比當地時間3月1日曾稱，空投會以安全的方式向地面上的人們提供緊急人道主義援助。儘管此前一天發生了令人震驚的「麵粉大屠殺」事件，但美國認為，空投將有助於解決加沙的嚴峻局勢，但無法取代地面貨車運輸，因為這種方式可以更有效地運送更多援助物資。

圖為2024年2月29日，美國總統拜登（Joe Biden）到訪德州布朗斯維爾市（Brownsville）。（Reuters）

柯比稱，空投比貨車具有的優勢是，飛機可以非常迅速地將援助物資運送到特定地點，但就數量而言，空投將是「對地面運輸的補充，而不是替代」。

美聯社介紹，C-130運輸機能夠在惡劣的環境中降落，被廣泛用於向偏遠地區運送援助物資，一架C-130運輸機可以空運多達4.2萬磅（約合19噸）的貨物，美國空軍的C-130運輸機在過去幾年裏曾被用於向阿富汗、伊拉克、海地和其他地區空投人道主義物資。

但英國《衛報》則提到，一架C-130運輸機可以運載相當於一貨車負載的援助物資。據估計，加沙地帶每天至少需要500輛貨車的援助物資。這意味着加沙的空域將佈滿大型運輸機，空運費用是公路運輸的七倍之多。

雖然白宮方面肯定了空投的作用，但CNN指出，與地面運輸相比，空投的精準性仍然不足。本周早些時候，約旦方面派出的一架飛機似乎就錯過了空投目標，直接將食物投入了大海。後續影片顯示，有巴勒斯坦平民在水中游泳，試圖得到一些空投下來的口糧。

CNN還強調，此前約旦、埃及、阿聯酋、卡塔爾、英國和法國也曾通過空投運送人道主義物資，而如今美國向加沙空投，成為最新放棄地面援助的國家。

英國援助機構「樂施會」美國分會負責人保羅（Scott Paul）等批評人士表示，空投提供的援助「微不足道，只有象徵性的數量」，美國應當停止向以色列供應武器，並要求以色列停止阻止當地更廣泛的援助行動，從而真正對局勢產生影響。

國際危機研究組織聯合國項目主任高恩（Richard Gowan）在X平台評論稱：「人道主義工作者常常抱怨，空投是拍照作秀的好機會，但卻是很糟糕一種運送援助的方式。」

非政府組織國際難民組織主席科寧迪克（Jeremy Konyndyk），曾在奧巴馬政府和拜登政府擔任救災官員，他告訴卡塔爾半島電視台，空投「幾乎是最糟糕的援助方式」。

「只有當地面上有阻礙到你使用更好的交通工具時，你才會求助（空投）。」科寧迪克表示，空投既耗費高昂，又很危險，當物品掉落時，可能會出現很多問題，而且提供的援助量很小，相對於加沙目前的需求水平，這不足以對人道主義危機產生有意義的影響。

科寧迪克認為，過去幾個月以色列的軍事進攻使得加沙的正常人道主義行動幾乎蕩然無存，以方本可以開放更多過境點，但他們都拒絕了。他表示，美國此次訴諸空投援助，反映出以色列政府不可能在加沙進行正常的、更有效的人道主義行動。

以巴衝突：圖為2024年3月1日，巴勒斯坦人在加沙地帶南部拉法一座被以色列襲擊摧毀的清真寺廢墟附近參加周五祈禱。（Reuters）

CNN指出，以色列控制着加沙上空，因此任何援助行動都需要與以色列政府協調。而儘管科寧迪克等專家、聯合國和許多其他機構都提供證據，但以色列仍然堅持認為，以方對巴勒斯坦人極度缺乏人道主義援助沒有責任。

以色列政府發言人列維（Eylon Levy）甚至在X平台發文稱，以色列阻止援助的說法「完全是謊言」。「通過以色列進入的食物、水、藥品和避難所設備的數量是沒有限制的。以色列過境點的能力過剩，無法容納更多人入境。」

《衛報》在其報道中援引了非營利組織阿拉伯-英國理解委員會（CAABU）主任克里斯·多伊爾（Chris Doyle）的話，他言辭犀利地指出：「當世界上最強大的軍事強國和以色列最大的盟友美國，淪落到只能進行空投援助時，這是美國無能的表現。」

「眾所周知，空投效率低下且危險，但美國這樣做是因為無法說服以色列，允許通過陸路和貨車運輸向加沙提供援助。這是軟弱的最終表現，表明美國不願意對抗以色列。」

本文獲觀察者網授權轉載

