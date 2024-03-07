東電：污水泄漏未對周邊環境造成影響　4月啟動新一輪排海

東電與日本政府官員今早召開新聞發佈會宣佈2024財年排海計劃。就福島第一核電站的上月的污水外泄事件，東電官員表示，現場多個監測數據均未出現顯著波動，認為對周邊環境沒有影響。



東京電力公司營運的福島第一核電站，2月7日被發現有含放射性物質的水從高溫焚燒爐廠房外牆排氣口泄出。東電官員在今日舉行的媒體發佈會上表示，由於用於淨化污染水的裝置SARRY上的閥門沒有關閉，系統內的水經管道泄漏至廠房內地板及廠房牆外，外泄的水量經確認為1.5立方米。目前泄出的水以及可能遭污染的土壤均已回收完畢。

東電指外泄是由於合作企業的工作人員未能遵循工作指南、確認閥門關閉造成。東電以後會在開始工作前自行確認閥門開合狀態，確保現場工作人員徹底了解工作程序，並考慮對設施進行改進以防止污水不會泄漏至廠房外部。

圖為福島第一核電廠的污水處理裝置ALPS。（Getty）

2024財年將排水約5.5萬立方米

日本政府官員在同場發佈會上表示，核電站將自今年4月起、分7輪排放5.46萬立方米核污水，相當於目前存放的總核廢水量的4%。

根據計劃，福島第一核電站將在4月至10月間完成前6輪排放，每次排水量為7800立方米，明年3月進行第7輪排放。全年的氚排放量將為14太貝克。

目前，福島第一核電站正在進行2023財年的第4輪排放，預計到3月16日完成。東電官員表示，至今排放的核廢水中，氚的濃度均低於規定的標準。

此外，東電還宣佈不久將推進廢爐工作、對2號反應對內的放射性殘渣進行試驗性回收工作。此前回收工作因疫情及回收機械臂的改良需要而延後，東電現將改用望遠鏡機械臂進行試驗回收。