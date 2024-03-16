中年好聲音2｜安雅希被伍仲衡狠批「唔夠氣」　原因又關身形事？

《中年好聲音 2》，周日（17 日）晚9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。本集是最終樂章．第二回《決賽前哨戰！歌手助力賽！》，8強選手將聯乘8位歌手合唱，爭奪最終殺入決賽的7強名額，此回合繼續有肥媽、伍仲衡、 張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。今集出場名單如下，《一樣的月光》安雅希X林二汶、《Bad Boy》古淖文x谷婭溦 、《煩》劉威煌x彭家麗、《浮誇》顏米羔x吳業坤、《多得他》陳俞霏x王馨平、《我要我們在一起》黃劍文x林志美、《That’s why you go away》譚輝智x韋綺姍，以及《征服》沈宗賢x龔柯允。



安雅希（右）與林二汶合唱《一樣的月光》。

「大魔王」安雅希與林二汶合唱《一樣的月光》，一紅一白造型上陣的兩人一唱一和非常合拍，雅希唱到尾段大晒功架飆高音，惟最近清減不少的她被批唱歌不夠氣，伍仲衡激動說：「減乜鬼肥啫，好明顯聽得出，人瘦咗把聲都瘦埋，感覺唔到我以前鍾意嘅安雅希，你睇吓二汶，佢把聲啲氣幾肥大！」肥媽說：「氣真係要練，唱歌唔係用喉嚨，係要用丹田。」張佳添則說：「如果識用丹田唱歌，肥同瘦其實係冇關係，但係減肥之後，能量可能會唔夠。」

伍Sir話雅希瘦咗之後把聲都瘦埋。

張佳添就話能量唔太夠。

「最強黑馬」譚輝智與韋綺姍（Rita）合唱《That’s why you go away》，輝智賽前坦言與Rita老師合作壓力大，但到正式比賽時，首度挑戰英文歌的輝智與Rita默契十足，唱出歌曲的傷痛感覺，周國豐笑言：「你雖然做到個痛苦表情，但你個樣畀我聯想到去廁所去唔到個表情！」張佳添說：「呢首歌除咗係英文之外，其實冇乜嘢可以畀到你發揮，你有嘗試用感情去push自己突破框框，但無奈做到有少少急屎嘅感覺！」伍仲衡則笑言：「輝智你做漏咗樣嘢，你要錫Rita老師一啖，你有冇睇吳大強舊年咀咗佢一嘢？」非常搞笑。

譚輝智與韋綺姍合唱《That’s why you go away》。

古淖文、谷婭溦

顏米羔孖住吳業坤挑戰高難度的《浮誇》，兩人一爆一靜擦出不一樣的火花，雖然米羔的演出充滿激情，惟他的假音被批出事，張佳添說：「呢首歌係啱米羔唱嘅，但你要練多少少假聲、換氣，呢首歌係超高難度。」伍仲衡則直言：「聽得出你啲假音太假，真正嘅假音係假得嚟真，輕得嚟重，無力得嚟有力，你可能要研究點唱假音！」想知道哪七位選手能殺入決賽？密切留意周日晚播出的《中年好聲音2》。

顏米羔孖吳業坤合唱《浮誇》。

劉威煌、彭家麗

黃劍文、林志美

陳俞霏、王馨平