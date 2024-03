中年好聲音2｜安雅希被伍仲衡狠批「唔夠氣」　原因又關身形事？

《中年好聲音 2》,周日(17 日)晚9 點翡翠台播出,節目由車婉婉擔任主持。本集是最終樂章.第二回《決賽前哨戰!歌手助力賽!》,8強選手將聯乘8位歌手合唱,爭奪最終殺入決賽的7強名額,此回合繼續有肥媽、伍仲衡、 張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。今集出場名單如下,《一樣的月光》安雅希X林二汶、《Bad Boy》古淖文x谷婭溦 、《煩》劉威煌x彭家麗、《浮誇》顏米羔x吳業坤、《多得他》陳俞霏x王馨平、《我要我們在一起》黃劍文x林志美、《That’s why you go away》譚輝智x韋綺姍,以及《征服》沈宗賢x龔柯允。



安雅希(右)與林二汶合唱《一樣的月光》。

「大魔王」安雅希與林二汶合唱《一樣的月光》,一紅一白造型上陣的兩人一唱一和非常合拍,雅希唱到尾段大晒功架飆高音,惟最近清減不少的她被批唱歌不夠氣,伍仲衡激動說:「減乜鬼肥啫,好明顯聽得出,人瘦咗把聲都瘦埋,感覺唔到我以前鍾意嘅安雅希,你睇吓二汶,佢把聲啲氣幾肥大!」肥媽說:「氣真係要練,唱歌唔係用喉嚨,係要用丹田。」張佳添則說:「如果識用丹田唱歌,肥同瘦其實係冇關係,但係減肥之後,能量可能會唔夠。」

伍Sir話雅希瘦咗之後把聲都瘦埋。

張佳添就話能量唔太夠。

「最強黑馬」譚輝智與韋綺姍(Rita)合唱《That’s why you go away》,輝智賽前坦言與Rita老師合作壓力大,但到正式比賽時,首度挑戰英文歌的輝智與Rita默契十足,唱出歌曲的傷痛感覺,周國豐笑言:「你雖然做到個痛苦表情,但你個樣畀我聯想到去廁所去唔到個表情!」張佳添說:「呢首歌除咗係英文之外,其實冇乜嘢可以畀到你發揮,你有嘗試用感情去push自己突破框框,但無奈做到有少少急屎嘅感覺!」伍仲衡則笑言:「輝智你做漏咗樣嘢,你要錫Rita老師一啖,你有冇睇吳大強舊年咀咗佢一嘢?」非常搞笑。

譚輝智與韋綺姍合唱《That’s why you go away》。

古淖文、谷婭溦

顏米羔孖住吳業坤挑戰高難度的《浮誇》,兩人一爆一靜擦出不一樣的火花,雖然米羔的演出充滿激情,惟他的假音被批出事,張佳添說:「呢首歌係啱米羔唱嘅,但你要練多少少假聲、換氣,呢首歌係超高難度。」伍仲衡則直言:「聽得出你啲假音太假,真正嘅假音係假得嚟真,輕得嚟重,無力得嚟有力,你可能要研究點唱假音!」想知道哪七位選手能殺入決賽?密切留意周日晚播出的《中年好聲音2》。

顏米羔孖吳業坤合唱《浮誇》。

劉威煌、彭家麗

黃劍文、林志美

陳俞霏、王馨平