婚後事｜監製林肯得曾志偉提拔勁猛料　網民︰不如拍埋英文劇

無綫(TVB)劇集《婚後事》引起討論熱潮,收視成績雖說不上亮眼,但劇集顯示深受觀眾喜愛,每一集播出後引起網民都會熱烈討論。日前(15/03)一集,就有網民監製、編劇在黎諾懿和陳自瑤於餐廳對話的一幕戲,原來劇組在場景安排上落足了心思,其後就有網民討論,其實監製林肯是有料之人。



無綫(TVB)劇集《婚後事》引起討論熱潮,收視成績雖說不上亮眼,但劇集顯示深受觀眾喜愛,每一集播出後引起網民都會熱烈討論。(《婚後事》截圖)

無綫(TVB)劇集《婚後事》引起討論熱潮,收視成績雖說不上亮眼,但劇集顯示深受觀眾喜愛,每一集播出後引起網民都會熱烈討論。(《婚後事》截圖)

查看本劇監製林肯的背景,就不難發現為何《婚後事》會成功。2011年他開始擔任劇集《潛行狙擊》的助理編導,其後也參與過《怒火街頭2》、《On Call 36小時》、《衝上雲霄II》、《On Call 36小時II》、《女人俱樂部》、《再戰明天》、《四個女仔三個BAR》的製作,就經驗上來說是絕對足夠的。

林肯感激曾志偉和何麗全成功與唱片公司破冰,令劇集可以用更多當年的歌曲。(資料圖片)

2015年開始他開始平步青雲,升任編導後的作品有《超能老豆》、《幕後玩家》《誇世代》、《三個女人一個「因」》、《金宵大廈》等,2020年更極速成為監製,推出作品《香港愛情故事》、《青春不要臉》,而最新一套的就是《婚後事》。

婚後事|呢幕戲足見用心 陳自瑤黎諾懿之間肢體動作揭示心的距離

5年時間由新人晉升至監製,說長不長,但在TVB的環境下,不少PA都需要捱8年,10年才可以升上導演,再做多幾年才「有可能」升上監製。現在林肯用5年做監製,你說快不快?林肯可以如此快速地升任,好大程度都是因為曾志偉的提拔,由曾生入主後,林肯就被安排負責開拓明珠台,並獲晉升為製作主任,除了製作英文節目外,還兼顧了製作粵語劇集。喔,難怪網民都說:「不如林肯拍埋英文劇集啦,睇美劇嗰班都會返嚟睇。」

林肯曾因生活壓力短暫離開TVB,出去做Startup創建了一個專屬幕後製作人的平台。(資料圖片)

劇本好壞決定一套戲好唔好睇。(劇照)

在《青春不要臉》播出時,林肯曾接受《01娛樂》專訪時,他說過:「這個Idea來自我們的編審黎倩儀、跟我一起監製的潘嘉德老師。黎倩儀是80年代的藝訓班同學,當年她讀大學時有個同學已經有在外邊工作邊讀書,原來這位同學當年是劉德華的藝訓班同學,她們聊天時談及原來當年做到入到TVB是很困難,一年是有三、四、五千人去考再篩選30人,是很威水以及當年而言這是很打拼很追夢。很多事都很夢幻如進入夢工場,於是編審便有這個想法,尤其在TVB。」

青春不要臉|監製林肯認為TVB不應留在某個觀眾層:短劇是未來趨勢

其實林肯、潘嘉德、黎倩儀 三人的眼光是正確,如何起用一班新演員擔大旗是有難度的,最聰明的做法就是讓他們扮演起舊世代巨星,一來省卻造型、角色設計的煩惱,二來遮掩了新演員演技的不足,三來有話題,有回憶。

監製林肯和編審黎倩儀同大家拆解劇本。(影片截圖)

林肯稱金牌監製潘嘉德為老師。(資料圖片)

翻查林肯在網上公布的履歷,其實他是一個「學院派」。早年他到美國State University of New York at Oswego(紐約州立大學奧斯威格分校)進修,這間學校更是紐約州中少有藝術、音樂和戲劇都獲得國家認可的大學之一。修讀數年拿着Bachelor of Broadcasting(廣播)和Bachelor of Business Administration - BBA,Concentration in Business Management(工商管理,商業管理專業)兩個學位後不久,就於TVB任職製片人的崗位。要特別一提的是,2018年他透過數碼港協作服務而開始經營媒體製作生意,還開設了一間公司研發了一套智能管理中央統一資料儲存與通訊系統 — 火拍拍攝管理系統,並在知識產權署取得標準專利。

所以說,林肯並不單單只是一個監製這麼簡單,從近年劇集水準上來看,曾志偉重用林肯的選擇,可以說是慧眼識英雄之舉。