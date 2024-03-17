絲打圍佬｜Anson Lo大騷震胸功力任Jer摸　Lokman自爆一日XX三次

MIRROR六位成員盧瀚霆(Anson Lo)、柳應廷（Jer）、楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）和陳瑞輝（Frankie）近日作客由蝦頭（楊詩敏）及代班主持練美娟（娟姐）的網台節目《絲打圍佬》宣傳電影《12怪盜》，六位在節目一開始以普通話簡單介紹電影角色大綱，瞬間炒熱節目氣氛！

盧瀚霆(Anson Lo)、柳應廷（Jer）、楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）和陳瑞輝（Frankie）在網台節目《絲打圍佬》宣傳電影《12怪盜》。（節目截圖）

Anson Lo分享在新戲中要飾演打鬥的角色，更自爆在現實中其實身手敏捷。Jer突然踢爆Anson Lo現實當中相當怕痛，Jer說：「一搣佢，佢就會啊！但喺戲裏面佢就好硬朗，打佢都唔痛。」Anson Lo還在節目中展示另外一個技能，就是邊笑邊震胸任Jer摸。

Anson Lo大騷震胸功力任Jer摸。（節目截圖）

Jer突然踢爆Anson Lo現實當中相當怕痛。（節目截圖）

娟姐向Lokman提問現實是不是真的像戲中一樣很會解鎖，他說：「我爆鎖唔叻，我爆石叻（一日可以幾多次？）高峰可以三次。」Jer在節目中提及自己最懂得模仿斑鳩，並表示：「樣就難扮啲，聽咗斑鳩咁多年把聲，就真係未見過斑鳩個樣。」

Lokman自爆一日爆石三次。（節目截圖）

Jer在節目中提及自己最懂得模仿斑鳩。（節目截圖）

娟姐向六子提問若果票房成績很好，會否考慮謝票或派福利，Ian表示：「如果票房過1.2億，我哋就會恭喜公司。」AK說：「票房多過120蚊，會多謝大家，同叫公司快啲出糧。」Lokman有望能夠拍續集。

Ian表示：「如果票房過1.2億，我哋就會恭喜公司。」。（節目截圖）