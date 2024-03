韓流天王Rain(鄭智薰)在香港擁有高知名度,早前為TVB與優酷合辦的選秀節目《亞洲超星團》任總召集人,與總經理曾志偉鏡頭前相擁,關係甚好。

曾志偉上前與Rain握手。(節目截圖)

Rain不時在Instagram拍片分享生活,近日他分享大啖美食片段,又湯又麵,胃口大開,飲到知名連鎖快餐店肯德基(KFC)凍飲時更擘大眼,似乎震驚於其美味。惟有大批網民湧入,以英文留言稱Rain不應支持KFC,「Boycot KFC(杯葛KFC)」、「Say No to KFC (向KFC說不)」、「Oohh no oppa boycott kfc..」更有人留言為巴勒斯坦打氣,「#freepalestine(解放巴勒斯坦)」。

以色列及巴勒斯坦展開衝突期間,有網民呼籲抵制被指採取親以色列立場、或有在以色列進行投資、與以色列有財務上的關係的公司,而KFC是其中之一。

