現年44歲視后胡杏兒與李乘德(Philip)結婚9年並育有3子,婚後一家五口過上幸福生活;事業又成功,近年更因為愈來愈靚獲網民熱議,可謂人生勝利組。近日李乘德踏入51歲生日,胡杏兒為老公大搞生日派對,分享開心照。

胡杏兒李乘德先後誕下三名兒子。(IG:@hakkaphil)

胡杏兒於Instagram分享多張老公生日派對照片,胡杏兒在餐廳天台為李乘德慶祝,更特意在對面大廈掛上「HAPPY BIRTHDAY PHIL(李乘德生日快樂)」的發光燈,相當有心,當然不少得仲有生日蛋糕。

胡杏兒獲讚愈老愈靚。(抖音)

胡杏兒獲讚愈老愈靚。(抖音)

胡杏兒幸福地攬住老公,臉上洋溢濃濃笑意,難掩恩愛;而李乘德手持氣球影相,十分可愛。胡杏兒發文祝福老公心想事成:「Happy birthday Mr Lee, may all your wishes come true pls 」。

胡杏兒為老公慶生。(IG@myoliemyolie)

胡杏兒為老公慶生。(IG@myoliemyolie)

胡杏兒為老公慶生。(IG@myoliemyolie)